Accordo Amazon–Agenzia delle Entrate, Confcommercio: “Un trattamento vergognoso, mancanza di rispetto per le nostre imprese”

PISA – “È davvero difficile accettare un trattamento del genere nei confronti di un colosso globale come Amazon. Si tratta di qualcosa di assolutamente vergognoso, una mancanza di rispetto verso i nostri imprenditori.” Così il Direttore Generale di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli, commenta con severamente la chiusura del contenzioso fiscale tra Amazon e il Fisco italiano, che consente al gigante dell’e-commerce di versare 511 milioni di euro a fronte di una contestazione che poteva arrivare fino a 3 miliardi.

“Passare da una cifra di questo livello a 511 milioni significa applicare una riduzione dell’83%. È un dato che parla da solo e che stride in modo evidente con ciò che affrontano quotidianamente le piccole e medie imprese italiane. Un simile margine di trattativa è semplicemente inconcepibile per chi opera sul territorio, crea lavoro e rispetta le regole con grande senso di responsabilità”.

“Le imprese italiane” prosegue Pieragnoli “rappresentano il 99% del tessuto produttivo nazionale e sopportano ogni giorno un carico fiscale tra i più elevati d’Europa, senza poter contare su alcuna forma di flessibilità. È una situazione che lascia sconcertati, perché se c’è qualcuno che avrebbe davvero bisogno di un sostegno concreto, sono proprio le imprese locali, non chi dispone di fatturati miliardari”.

“Se il nostro Paese è in grado di trovare soluzioni così vantaggiose per le grandi realtà internazionali, allora è doveroso costruire un percorso analogo anche per le imprese più piccole. Non chiediamo privilegi, ma equilibrio, equità e un sistema fiscale che non penalizzi chi costituisce la vera ossatura economica dell’Italia. Servono interventi concreti, come ad esempio la decontribuzione sui contratti di lavoro: è necessario tenere conto delle dimensioni, delle fragilità e del ruolo sociale delle nostre imprese”.

“Quindi, da oggi, le piccole e medie imprese italiane potrebbero chiudere i loro contenziosi con il Fisco pagando il 17%, esattamente come è accaduto per Amazon” conclude Pieragnoli.

Dicembre 11, 2025