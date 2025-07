Modifiche alla viabilità mercoledì 16 luglio in via Garibaldi per il transito di un veicolo speciale

Written by admin• 1:13 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Per consentire il transito di un veicolo speciale in senso contrario di marcia su via Garibaldi e il suo posizionamento in corrispondenza dell’ex chiesa di San Marco in Calcesana, per la giornata di mercoledì 16 luglio 2025, dalle ore 7.00 alle ore 14.00, sono previsti i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta.

Via Garibaldi sarà chiusa al transito veicolare nel tratto compreso tra via Santa Marta e via Gioberti, con l’ausilio di movieri posizionati alle intersezioni con via Gioberti, via degli Artigiani, via Santa Marta e via Canavari per garantire la sicurezza e la corretta gestione della circolazione. Dopo il passaggio del veicolo speciale, sarà riaperta parzialmente la via Garibaldi nel tratto da via degli Artigiani a via Santa Marta.

Nel tratto di via Garibaldi compreso tra via Santa Marta e via Gioberti sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione coatta per agevolare il transito del veicolo speciale.

Sul tratto di via Garibaldi tra il civico 77 e via Gioberti sarà attivato il senso unico alternato a vista, riservato esclusivamente a residenti e clienti delle attività commerciali.

In via Canavari, all’altezza del civico 1, sarà vigente il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati.

Viabilità consigliata

Per agevolare il traffico e raggiungere il centro città, l’aeroporto, la stazione e il tribunale, si consiglia di seguire la viabilità alternativa segnalata, che prevede l’utilizzo di via Nenni, via Matteucci e ponte della Vittoria, a partire dalla rotatoria Monasterio.

