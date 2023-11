A Pisa il Congresso Nazionale di Audiologia e Foniatria

Scritto da admin• 2:28 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – A poche settimane di distanza dall’aver ospitato il Congresso Nazionale di Chirurgia, Pisa torna nuovamente protagonista nel Panorama medico nazionale in quanto, dal 10 al 12 novembre si terrà la XXXIX edizione del Congresso Nazionale promosso dalla SIAF (Società Italiana di Audiologia e Foniatria) presso il Polo Didattico Universitario della Memoria San Rossore, preceduto da una giornata inaugurale giovedì prossimo 9 novembre presso il Teatro Verdi.

di Giovanni Manenti

Un Congresso che si svolge con cadenza biennale e che nella nostra città mancava da oltre 30 anni, vale a dire dal 1989 precisamente, e la cui scelta è stata fortemente voluta dal Presidente del Congresso, Prof. Stefano Berrettini, che ne ha illustrato il programma presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, alla presenza altresì del Sindaco Michele Conti e della Dr.ssa Silvia Briani, Direttrice dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana.

Nell’arco dei quattro giorni di Congresso, al quale prenderanno parte esperti nel settore provenienti da tutta Italia ed alcuni anche dall’estero, verranno presentati circa 400 lavori a tema, di cui 225 contributi scientifici, 148 comunicazioni orali e 27 poster, in modo da affrontare il maggior numero possibile di tematiche inerenti tali specifiche patologie, coinvolgendo altresì alcune discipline e professioni affini, oltre a Professionisti sanitari quali Audiometristi, Audioprotesisti e Logopedisti.

Chiaramente soddisfatto dell’aver raggiunto lo scopo che si era prefisso, il Prof. Stefano Berrettini ha tenuto a precisare come: “si tratti di un’occasione importante in quanto la sordità e le malattie dell’orecchio sono estremamente diffuse in tutte le varie fasce di età, con un particolare occhio di riguardo per quanto riguarda il periodo infantile in quanto poi vanno ad impattare sullo sviluppo generale e del linguaggio del bambino, mentre viceversa dobbiamo rilevare che dette patologie sono in elevato aumento negli ultimi anni, anche a seguito dell’aumentata aspettativa di vita, facendo sì che oltre i 65 anni una persona su tre ne soffre, rapporto che diviene una su due superati i 70 anni e raggiunge una percentuale dell’80% raggiunti gli 80 anni. Si tratta pertanto – conclude il Prof. Berrettini – di una malattia sociale da non trascurare e per la quale è fondamentale affrontarla precocemente, dato che ci sono dimostrazioni internazionali che confermano come l’ipoacusia rappresenti un indice di rischio nell’insorgere del ritardo cognitivo e la demenza, ricordando peraltro come il Congresso non si occupi esclusivamente di Audiologia, riservando ampio spazio anche alla Foniatria e, conseguentemente, verranno esaminate anche tutte le patologie riguardanti la voce ed il canto, oltre alle malattie che interessano la laringe“.

Ed il fatto che Pisa sia chiamata a distanza di così poco tempo ad ospitare un altro evento di grande rilevanza medica, non può che rendere orgogliosa la Direttrice dell’AOUP Silvia Briani, che così commenta: “si tratta di un Congresso di assoluto rilievo che porterà a Pisa Professionisti di livello nazionale ed internazionale di altissima caratura e relativo profilo, ragion per cui lo stesso significa per l’Azienda da me diretta un importante riconoscimento avendo riguardo al fatto che presso la nostra Struttura Ospedaliera il reparto di Otorino vanta un profilo di elevate competenze e professionalità, oltre a rappresentare altresì un indice della grande vitalità dell’AOUP, attualmente impegnata, da una parte a costruire il nuovo Ospedale, ma dall’altra a garantire e sostenere ogni giorno le attività del personale medico e paramedico”.

