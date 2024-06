A Palazzo Blu a Pisa Francesca Tandoi live col nuovo album “Bop Web”

Scritto da admin• 3:31 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Domenica 30 giugno alle ore 21.30 a Palazzo Blu il live di Francesca Tandoi, pianista, cantante, compositrice e straordinaria band leader con un percorso costellato di successi in tutto il mondo che presenterà l’ultimo album “Bop Web” in trio con Matheus Nicolaiewsky al contrabbasso e Sander Smeets alla batteria.

“Bop Web”, che ha già conseguito un grande successo di pubblico a Parigi, Berlino, Varsavia, Rotterdam e recentemente anche un sold out al Blue Note di Milan, è composto quasi interamente da brani originali e impreziosito dalla reinterpretazione di due grandi classici: “Overjoyed” di Stevie Wonder e “Agua de beber” di Tom Jobim.

Francesca Tandoi si può definire una vera e propria eccellenza del jazz italiano, che in soli pochi anni di carriera ha portato la sua musica in giro per il globo e le sue performance sono state accolte con entusiasmo dal pubblico e dalla critica.

In apertura un dialogo tra l’artista e Francesco Martinelli, istituzione nell’ambito della storia del jazz.

Il concerto fa parte del cartellone di eventi collaterali che anticipano la partenza di Pisa Jazz Rebirth, il festival nato dal progetto Pisa Jazz a cura di Associazione ExWide con la direzione artistica di Francesco Mariotti e il contributo di Fondazione Pisa, Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Pisa (info: www.pisajazz.it).

Last modified: Giugno 29, 2024