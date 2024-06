La Città delle Persone: “Il fallimento del nuovo sito del Comune di Pisa, un caso di mancanza di trasparenza e investimento mal gestito”

Scritto da admin• 2:19 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei consiglieri comunali de “La città delle persone” Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce in merito ai costi e ai malfunzionamenti del nuovo sito del Comune di Pisa.

“La vicenda del nuovo sito del Comune è incredibile, sia per la qualità del prodotto, considerando l’investimento di oltre 300 mila euro di soldi pubblici, sia per la mancata aderenza ai parametri di trasparenza e accessibilità richiesti. Non è solo una questione tecnica, ma di democrazia. Un sito funzionante permette ai cittadini di accedere a informazioni, pagamenti, bandi e atti pubblici, esercitando il diritto di accesso ai servizi pubblici e il potere di controllo. La trasparenza deve essere una colonna portante dell’amministrazione. Sono stati spesi 328 mila euro per un sito dove anche i consiglieri faticano a reperire documenti e informazioni” si legge nella nota stampa “con molti documenti non ancora migrati dal vecchio sito. Questo problema evidenzia un atteggiamento di scarsa trasparenza dell’amministrazione, che non aggiorna i dati necessari per valutare le politiche pubbliche, come dimostra il sito degli Open Data del Comune di Pisa, fermo al 2017. È fondamentale fare chiarezza sui problemi del nuovo sito e sul suo elevato costo. È necessario riprendere il progetto Open Data, coinvolgendo istituzioni pubbliche e private per mantenere aggiornati i dati sui fenomeni economici, sociali e culturali, e sfruttare i Big Data per il bene dell’amministrazione, dei cittadini e delle imprese. Nel 2024, nell’era della transizione digitale, Pisa merita servizi digitali di qualità superiore“, concludono i Consiglieri.

Last modified: Giugno 29, 2024