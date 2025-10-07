A Montopoli debutta il calcio femminile: nasce la collaborazione tra ASD Capanne 1989 e US Pontedera Calcio Femminile

Written by admin• 1:23 pm• Montopoli in Val d'Arno, Pisa, Sport

MONTOPOLI VALDARNO– Il calcio femminile approda ufficialmente a Montopoli in Val d’Arno. A dare l’annuncio è la ASD Capanne 1989, che inaugura una nuova e significativa stagione sportiva.

«Dopo anni di attività calcistica tra Prima e Seconda categoria e dopo aver avuto una squadra Juniores per cinque stagioni – spiegano Carlo Coscetti e Andrea Melai della società – siamo felici di comunicare un accordo con l’US Pontedera Calcio Femminile per la stagione sportiva 2025-2026. Le ragazze parteciperanno a un campionato regionale toscano, giocheranno nel nostro impianto e indosseranno le nostre maglie, con lo sponsor Carrozzeria Di Gianni. Non è esclusa, in futuro, un’integrazione completa con la nostra società».

Nelle scorse settimane si è disputata la prima partita ufficiale della squadra, alla presenza della sindaca di Montopoli, Linda Vanni, e dell’assessora alle Pari Opportunità, Kendra Fiumanò, che hanno voluto portare di persona il sostegno dell’amministrazione comunale.

«Abbiamo dato il via a una nuova, entusiasmante stagione del calcio femminile a Capanne – dichiarano –. È stato un piacere incontrare le atlete e ringraziare la società capannese per aver investito con convinzione nel campionato Juniores femminile del Pontedera. Un ringraziamento speciale va a Giovanni Di Gianni, Andrea Melai e a tutto lo staff per il loro impegno. Le ragazze giocheranno il sabato pomeriggio: invitiamo tutti a venire a sostenerle e a condividere questo progetto che rende Montopoli una comunità sempre più aperta e inclusiva».

L’accordo consentirà a numerose calciatrici provenienti da tutta la Toscana di giocare a Capanne, valorizzando il territorio anche dal punto di vista sportivo e sociale.

La società ha infine espresso gratitudine anche alla Diocesi di San Miniato e a don Udoji per la disponibilità concessa all’utilizzo dell’impianto sportivo.

