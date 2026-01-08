A Le Melorie un incontro pubblico sull’Unione europea alla luce della Dottrina sociale della Chiesa

Written by admin• 12:21 pm• Ponsacco, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONSACCO – Si terrà venerdì 9 gennaio alle ore 21.15 presso il Centro giovanile Don Bosco della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo a Le Melorie (Ponsacco), in via di Gello 288, l’incontro pubblico con l’intervento del professor Mauro Ronco.

L’iniziativa è organizzata dal Centro di Dottrina Sociale della Chiesa “Maria Mater Ecclesiae” e sarà dedicata a una riflessione sull’Unione europea alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa.

Il professor Ronco, presidente del Centro Studi “Rosario Livatino” e docente emerito di diritto penale all’Università di Padova, offrirà un’analisi culturale e giuridica del progetto europeo, mettendone in evidenza i fondamenti, le criticità e le prospettive alla luce dei principi della dottrina sociale cattolica.

L’incontro è aperto al pubblico.

Last modified: Gennaio 8, 2026