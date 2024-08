Scritto da admin• 8:41 am• Cascina, Cronaca, Cronaca, Pisa

CASCINA – Una Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 04,15 in Via di Barbaiano nel Comune di Cascina per incendio ad una baracca.



Il personale VVF ha estinto le fiamme che avevano avvolto completamente la struttura e messo in sicurezza i luoghi dell’intervento. Cause in fase di accertamento. Foto non disponibili.

Last modified: Agosto 19, 2024