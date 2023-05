A fuoco un silos a San Miniato

Scritto da admin• 3:27 pm• Pisa, Cronaca, San Miniato, Tutti, Tutti

CASTELFRANCO – La Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa, distaccamento di Castelfranco di Sotto sono intervenuti lunedì 29 maggio in Via Gabriele Moreno Locatelli nel Comune di San Miniato, per incendio aspiratore di un Silos, presso un’azienda di produzione pallets.



L’intervento della squadra è valso all’estinzione delle fiamme che avevano interessato le calze contenenti segatura poste all’interno del silos. Oltre a impedire che l’incendio si propagasse al resto del capannone i luoghi son stati messi in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte. Le cause al momento sconosciute sono in accertamento.

Last modified: Maggio 29, 2023