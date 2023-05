Scritto da admin• 1:38 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

FORCOLI – Nella mattinata di lunedì 29 maggio intorno alle 11:45 la Squadra VVF di Pisa é intervenuta in località Forcoli per soccorso a persona in seguito ad incidente che ha visto coinvolti un trattore e il suo conducente.



Nel sinistro purtroppo è deceduta una persona di 78 anni, che è stata estratta dai vigili del fuoco di Cascina. Sul posto sono intervenute anche altre forze di Polizia.



Le cause sono ancora in corso di accertamento.

Last modified: Maggio 29, 2023