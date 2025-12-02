Written by Dicembre 2, 2025 12:57 pm Pisa, Sport, Sport Home page

Il CUS Pisa in casa degli Shoemakers Monsummano per cercare punti vitali

Pisa, (martedì, 2 dicembre 2025) — Fra il 3 ed il 7 dicembre saranno impegnati la maggior parte dei team del territorio pisano che competono nei vari tornei di pallacanestro regionali ed interregionali, a parte la squadra B del Basket Calcinaia che giocherà il 10 dicembre.

di Leonardo Miraglia

Questo le sfide in programma:

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

XI giornata di andata

3/12, 21:15Castelfranco FrogsPNC Livorno
3/12, 21:15JP BellariaBasket Calcinaia
3/12, 21Shoemakers MonsummanoCUS Pisa

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

IX giornata di andata

6/12, 18:15Endas PistoiaPallacanestro San Miniato
7/12, 18:15Bellaria CappucciniLa Crocetta San Miniato
6/12, 18Pallacanestro ValderaBottegone BK Junior

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

IX giornata di andata

6/12, 18:30GMV GhezzanoArgentario Basket
5/12, 21Sport IES PisaDream Baket Pisa
5/12, 21:30Basket Ponsacco Basket Volterra
6/12, 21Etrusca San MiniatoDinamo Rosignano

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

VI giornata di andata

5/12, 21:30Invictus Livorno sq.BBasket Pomarance
6/12, 21:15Don Bosco Livorno sq.BCUS Pisa sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

VI giornata di andata

6/12, 21Castelfranco Frogs sq.BVicopisano Basket 2011
10/12, 21:30CMB Pietrasanta B.Basket Calcinaia sq.B
7/12, 21Audax carraraPallacanestro Valdera
7/12, 20:30Pallacanestro MassaIsotopi Valdera

Info tratte da www.playbasket.it

