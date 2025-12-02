Il CUS Pisa in casa degli Shoemakers Monsummano per cercare punti vitali

Pisa, (martedì, 2 dicembre 2025) — Fra il 3 ed il 7 dicembre saranno impegnati la maggior parte dei team del territorio pisano che competono nei vari tornei di pallacanestro regionali ed interregionali, a parte la squadra B del Basket Calcinaia che giocherà il 10 dicembre.
di Leonardo Miraglia
Questo le sfide in programma:
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
XI giornata di andata
|3/12, 21:15
|Castelfranco Frogs
|PNC Livorno
|3/12, 21:15
|JP Bellaria
|Basket Calcinaia
|3/12, 21
|Shoemakers Monsummano
|CUS Pisa
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
IX giornata di andata
|6/12, 18:15
|Endas Pistoia
|Pallacanestro San Miniato
|7/12, 18:15
|Bellaria Cappuccini
|La Crocetta San Miniato
|6/12, 18
|Pallacanestro Valdera
|Bottegone BK Junior
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
IX giornata di andata
|6/12, 18:30
|GMV Ghezzano
|Argentario Basket
|5/12, 21
|Sport IES Pisa
|Dream Baket Pisa
|5/12, 21:30
|Basket Ponsacco
|Basket Volterra
|6/12, 21
|Etrusca San Miniato
|Dinamo Rosignano
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
VI giornata di andata
|5/12, 21:30
|Invictus Livorno sq.B
|Basket Pomarance
|6/12, 21:15
|Don Bosco Livorno sq.B
|CUS Pisa sq.B
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
VI giornata di andata
|6/12, 21
|Castelfranco Frogs sq.B
|Vicopisano Basket 2011
|10/12, 21:30
|CMB Pietrasanta B.
|Basket Calcinaia sq.B
|7/12, 21
|Audax carrara
|Pallacanestro Valdera
|7/12, 20:30
|Pallacanestro Massa
|Isotopi Valdera
Info tratte da www.playbasket.itLast modified: Dicembre 2, 2025