A Madonna dell’Acqua un nuovo polo educativo: sessanta posti in più al nido per le famiglie

MADONNA DELL’ACQUA – Sessanta nuovi posti al nido per le famiglie. È questa la strada scelta dal comune di San Giuliano Terme per il nuovo nido d’infanzia che nascerà a Madonna dell’Acqua negli spazi dell’ex scuola primaria.

L’Amministrazione comunale ha deciso di trasformare l’edificio in un polo educativo 0-6 anni, che diventerà il quarto nido comunale, in cui sarà prevista anche una sezione di scuola dell’infanzia grazie agli spazi recuperati. Il progetto risponde a obiettivi strategici chiari: dare nuova vita a un edificio pubblico attualmente inutilizzato, ampliare l’offerta dei servizi educativi con 60 nuovi posti nido, e creare un moderno polo educativo 0-6 anni sfruttando gli ampi spazi disponibili.

“Abbiamo deciso di trasformare l’ex scuola di Madonna dell’Acqua in un moderno polo educativo 0-6 anni perché crediamo fermamente che i servizi educativi per l’infanzia siano fondamentali per le nostre famiglie – dichiara il sindaco Matteo Cecchelli -. Questo sarà il nostro quarto nido comunale e rappresenta un importante ampliamento del servizio che, con le 60 nuove unità, farà salire a circa 200 i posti in tutto il Comune. Per la scuola dell’infanzia si avranno invece circa 30 posti in più. È un investimento concreto nel futuro dei nostri bambini e della nostra comunità”.

“Questo progetto rappresenta un investimento strategico nel futuro dei nostri bambini e delle nostre famiglie – sottolinea l’assessora all’istruzione e all’edilizia scolastica Fabiana Coli. “La trasformazione dell’ex scuola di Madonna dell’Acqua in un moderno polo educativo 0-6 anni non solo riqualifica un edificio pubblico, ma crea anche le condizioni per un servizio educativo di qualità per la nostra comunità in una struttura che potrà contenere fino a circa 200 posti”. La progettazione dell’opera sarà il prossimo passaggio, al quale poi seguirà la ricerca dei finanziamenti.

