Ziello (Lega) risponde Sofia (Sinistra Italiana): “Non bello e dignitoso giustificare chi ruba”

PISA – Durante il Consiglio comunale di Pisa gaffe del consigliere di Sinistra Italiana Luigi Sofia: “Se una persona è costretta a rubare, ruba c’è poco da fare”.



Arriva 24 ore dopo l’affondo del deputato e consigliere comunale della Lega Edoardo Ziello: “Con la logica di Sofia si spingono le persone a rubare con la comprensione delle istituzioni. Un vero e proprio schiaffo nei confronti della stragrande maggioranza della popolazione che non solo rispetta la legge, ma collabora, ogni giorno, con le forze dell’ordine per garantire una legalità sempre più diffusa”.

“Mi fa specie che chi si batte il petto, agitando i principi costituzionali e della lotta alla mafia poi vada a giustificare in consiglio comunale chi delinque e pone in essere un reato violento e vigliacco come il furto. Mi aspetto una dura condanna insieme ad una presa di distanza da parte di tutte le forze politiche di centro sinistra e di sinistra dalle dichiarazioni del consigliere, Luigi Sofia. Mi chiedo se la considerazione del consigliere di Sinistra Italiana sia un suo pensiero personale, un concetto politico espresso male o una posizione ufficiale del partito guidato dall’onorevole Nicola Fratoianni. La legittimazione della delinquenza è ciò di più sbagliato che si possa fare e le istituzioni, a prescindere dai singoli orientamenti politici, devono lasciare da parte le proprie divisioni ideologiche e unirsi per fare fronte comune sul versante della lotta alla criminalità che parte da reati minori e arriva in forma ascensionale a reati sempre più efferati”, conclude il consigliere e deputato della Lega, Edoardo Ziello.

Last modified: Ottobre 11, 2023