Il Sindaco inaugura InoxAttrezzature, una nuova azienda in espansione nel Comune di Vicopisano

Scritto da admin• 7:47 pm• Vicopisano, Attualità, Tutti

VICOPISANO – Il Sindaco Matteo Ferrucci ha inaugurato mercoledì 11 ottobre la InoxAttrezzature, nuova azienda nella zona artigianale di Caprona, che si occupa della lavorazione dell’acciaio.

“L’azienda è nata dopo che ho rilevato – dice il titolare, Saverio Giunti – insieme a mio padre Luca, la ToscoInox, una importante realtà che, per anni, è stata un punto di riferimento per la lavorazione dell’acciaio. Nello specifico ci occupiamo della realizzazione artigianale di attrezzature professionali soprattutto in ambito alberghiero, della ristorazione, alimentare e medico: tavoli, pensili, lavelli, cappe d’aspirazione e molto altro. Oltre ai macchinari di produzione, il magazzino, gli uffici e il materiale di produzione _ continua Giunti _ abbiamo mantenuto il personale che lavorava nell’azienda. Siamo attualmente in completa evoluzione, abbiamo fatto investimenti per macchinari di nuova generazione, inserito nuove figure professionali e, a breve, creeremo un e-commerce per la vendita online dei prodotti.”

“L’obiettivo dell’azienda è crescere attraverso investimenti mirati – aggiunge il titolare puntando all’espansione e ad attirare nuova clientela. Abbiamo una forte e lunga esperienza e, forti di questo, ci impegneremo affinché la neonata InoxAttrezzature diventi un valido riferimento per le aziende del settore.”

“Sono veramente contento – interviene il Sindaco Ferrucci – di questa ennesima apertura e dell’entusiasmo e dell’alacrità che la contraddistinguono, ringrazio Luca e Saverio Giunti. Oltretutto hanno recuperato anche una parte del capannone e della zona in cui si è insediata e hanno buoni progetti.

Come Amministrazione siamo soddisfatti di constatare – conclude Ferrucci – che le aree industriali e artigianali del nostro territorio sono tutte intensamente attive e che presto ci saranno ulteriori, positive novità e altre aperture. È un fatto davvero importante, per lo sviluppo, la stabilità e la crescita della comunità.”

Condividi la notizia:

Last modified: Ottobre 12, 2023