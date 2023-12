Ziello (Lega): “Caos ospedale Cisanello. Il Governo mandi gli ispettori”

Scritto da admin• 11:55 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “Il Governo valuti se inviare ispettori ministeriali per verificare le cause che stanno determinando il caos al Pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa”. E’ quanto ha chiesto il deputato della Lega Edoardo

Ziello in un’interrogazione rivolta al ministro della Salute Orazio Schillaci.



“Chiedo al ministro – scrive nell’atto l’esponente del Carroccio se intende promuovere iniziative di competenza, a tutela della salute pubblica, compreso l’invio di ispettori ministeriali, per

verificare la situazione in essere presso il pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa, con l’urgenza richiesta dalla straordinaria gravità della vicenda, per porvi rimedio e accertarne le relative cause e le eventuali connesse

responsabilità”. Nell’interrogazione, Ziello ricorda che “molti dei malati sospesi nel limbo ospedaliero sarebbero persone anziane e

fragili, affette da patologie croniche, ad alto rischio in questa situazione di ripresa della circolazione dei virus influenzali e del Covid, nei cui confronti dovrebbero essere approntate ben altre cautele” e che “i medici, gli infermieri e

gli operatori sanitari subiscono, come i pazienti, il peso di questa inaccettabile situazione e tentano di arginarla come possono, garantendo l’assistenza ai malati, spesso con gravi e

impegnative patologie”, infine osserva che “secondo il segretario provinciale del Nursind, lo stato del Pronto Soccorso sarebbe senza precedenti e sarebbe il risultato di una mancata

programmazione rispetto ai bisogni, ‘come succede un po’ in tutta la Regione”.

Condividi la notizia:

Last modified: Dicembre 12, 2023