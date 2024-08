Samuele Angori: “Il mio obiettivo è arrivare in A con questa maglia”

Scritto da admin• 1:08 pm• Pisa SC

PISA – Dopo la sua consacrazione con la maglia del Pontedera il raggiungimento del traguardo e il conseguente arrivo è stato il meritato salto per Samuele Angori promettente difensore che si è presentato ai suoi nuovi tifosi nella Sala Stampa Passaponti della Cetilar Arena. Quest’anno in nerazzurro vestirà la maglia numero 3.

di Giovanni Manenti

“L’impatto di giocare subito contro l’Inter è stata un’emozione unica, davanti ad uno stadio pieno, così come importante è stata la stagione scorsa a Pontedera, dove ho disputato un intero campionato da protagonista che mi ha consentito di scalare una categoria e poter quindi esordire in Serie B. Sapevo che il Pisa mi stava cercando, ed anche se sono partito in ritiro con l’Empoli alla fine il trasferimento è andato in porto a titolo definitivo, il che mi porta ad avere anche molte attese da parte della società nei miei confronti, ma credo che lavorando con il Gruppo riuscirò ad impormi”.

“Le mie caratteristiche principali sono costituite dal sinistro dal punto di vista tecnico, oltre ad avere nella corsa il mio punto di forza, mentre su dove devo migliorare sicuramente è la fase difensiva ed il colpo di testa nonostante non sia basso di statura, ed in effetti somiglio un po’ a Barbieri, mentre per quanto riguarda il rapporto con Beruatto lo stesso è improntato alla massima collaborazione avendo io molto da imparare da lui e la mia speranza alla conclusione dei tre anni di contratto è quella di arrivare in Serie A con il Pisa, per coronare quella che è stata la mia aspirazione da quando ho iniziato a giocare a calcio”.



Last modified: Agosto 7, 2024