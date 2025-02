Zambito (PD): “Frana sulla SP 68, richiesta di intervento urgente al Ministro Salvini”

Written by admin• 2:34 pm• Pisa, Politica, Volterra

VOLTERRA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della senatrice pisana del Partito Democratico Ylenia Zambito.

“Da questa mattina Volterra e le città limitrofe rischiano di rimanere paralizzate per l’ennesima frana, sulla strada provinciale 68, che sta portando a grosse difficoltà della viabilità in Val di Cecina. Il Ministro delle Infrastrutture Salvini invece di distrarsi sui social si occupi dei problemi che stanno vivendo i cittadini di queste zone. Non è il primo episodio che si verifica su questa strada, già lo scorso anno avevo interrogato il Ministro senza ricevere nessuna risposta. Su questo tratto della provinciale 68 c’è un progetto preliminare di Anas che consentirebbe di trovare una soluzione definitiva, bypassando il tratto critico, ma il Ministero deve metterci le risorse necessarie. E’ per questo che sto depositando una nuova interrogazione urgente: ci si attivi subito per scongiurare la chiusura della strada, questa area della provincia pisana chiede che sia garantito il diritto alla mobilità delle cittadine e dei cittadini”. Lo dichiara la senatrice pisana del Partito Democratico Ylenia Zambito.”, conclude la senatrice Zambito.

Last modified: Febbraio 27, 2025