Zambito (PD): “Carenza di personale al carcere di Volterra mette a rischio il modello rieducativo”

Scritto da admin• 2:27 pm• Volterra, Pisa, Politica

VOLTERRA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della senatrice Ylenia Zambito (PD).

“Siamo preoccupati per le risposte generiche che arrivano dal Governo riguardo al potenziamento del personale penitenziario nel carcere di Volterra. Oggi in Senato, la sottosegretaria Frassineti ha risposto alla mia interrogazione, in cui segnalavo le gravi carenze di personale e il rischio che questa situazione possa compromettere le attività formative che rendono il carcere di Volterra un modello per il Paese. Non bastano promesse di assunzioni a lungo termine, né sono sufficienti due sovrintendenti e due nuovi agenti. Il carcere di Volterra ha una carenza di 16 unità e il personale attualmente in servizio è costretto a operare in condizioni di grande stress“, ha dichiarato la senatrice pisana del Partito Democratico Ylenia Zambito. “Da anni, il carcere di Volterra si distingue per un clima positivo tra i detenuti, grazie alle numerose iniziative culturali e formative attivate. Sono in corso numerosi corsi di istruzione e progetti lavorativi che permettono ai detenuti di partecipare a veri e propri piani di reinserimento sociale. Esiste una compagnia teatrale e numerose attività culturali che rendono il regime detentivo un modello rieducativo”, ha proseguito Zambito, intervenendo in Aula al Senato. “Tuttavia, questo modello d’eccellenza rischia di essere compromesso dalle gravi carenze di personale della polizia penitenziaria. Gli agenti rimasti sono costretti a lavorare sotto stress, e se questa situazione dovesse protrarsi, alcune delle attività formative potrebbero subire danni irreparabili. Le risposte del Governo sono insufficienti. È urgente intervenire per assumere il personale necessario e garantire che il modello di reinserimento sociale e culturale del carcere di Volterra possa continuare a essere un punto di riferimento“, ha concluso Zambito.

Last modified: Novembre 7, 2024