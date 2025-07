Ykebana rinasce nel cuore di Ponsacco: la storica attività si sposta in Piazza della Repubblica

Written by admin• 3:44 pm• Ponsacco, Attualità

PONSACCO – Comincia un nuovo capitolo per una delle attività storiche di Ponsacco. Ykebana – l’arte del fiore, si sposta da via Augusto Vanni in Piazza della Repubblica, nel cuore della città. Un’inaugurazione festeggiata con il taglio del nastro alla presenza del presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli e del sindaco di Ponsacco Gabriele Gasperini e del coordinatore sindacale Confcommercio Pisa Luca Favilli.

“Ykebana, specializzato nella vendita al dettaglio di fiori e piante e articoli d’arredo, è presente a Ponsacco dal 1993 e due anni fa proprio in Piazza della Repubblica abbiamo inaugurato il chioso enogastronomico L’Antica Edicola” raccontano i titolari di Ykebana Michele Catalano e Barbara Gronchi. “Siamo consapevoli delle potenzialità della piazza e il progetto di riqualificazione ci ha spinto ad investire in questo negozio che manterrà le stesse caratteristiche che in questi anni hanno contraddistinto Ykebana”.

“Il progetto iniziato nel 2017 su impulso di Confcommercio che prevedeva la riqualificazione del centro storico ha portato i risultati sperati” afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli. “A meno di un anno dall’inaugurazione la nuova Piazza della Repubblica vede adesso tutti i fondi occupati da imprenditori che hanno creduto in un luogo simbolo di Ponsacco. Il nostro comune aveva visto negli anni un declino delle attività di micro e piccola impresa, ma anche grazie agli interventi di riqualificazione e agli incentivi per le nuove aperture il trend è cambiato. Facciamo il nostro più sincero in bocca al lupo alla famiglia Catalano per questa nuova avventura”.

“È con profondo compiacimento che come amministrazione abbiamo accolto la volontà della famiglia Catalano di aprire un nuovo punto vendita spostandosi più nel centro di Ponsacco. Il nuovo negozio “L’arte del fiore – Ykebana” in Piazza della Repubblica è un mondo dei fiori, bellissimo, di grande eleganza riportato al suo antico splendore. È un investimento importante di chi crede nel territorio con coraggio e con fiducia. Un ringraziamento e un augurio sincero mio, del sindaco e di tutta l’amministrazione di un mondo di bene a Michele e a tutta la sua famiglia” ha dichiarato l’assessore al Commercio del Comune di Ponsacco Anna De Santi,

“Una bellissima realtà che si rilancia nel cuore di Ponsacco e gestita da imprenditori conosciuti e stimati, che ha l’ambizione di dare nuova linfa al centro del paese e che ha tutte le carte in regola per riuscirci, visto quello che la famiglia Catalano è riuscita a realizzare con l’Antica Edicola proprio in Piazza della Repubblica” i complimenti del coordinatore sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli.

