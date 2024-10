Enel lancia “Energie per la Scuola”: formazione e lavoro immediato per giovani diplomandi nel settore delle rinnovabili

Scritto da admin• 7:14 am• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa, Pomarance

PISA – Diplomarsi e trovare subito un lavoro qualificato è l’obiettivo di “Energie per la Scuola,” il programma formativo lanciato da Enel Procurement Italia per inserire giovani diplomandi nelle aziende partner del Gruppo elettrico.

Nei giorni scorsi, il progetto ha fatto tappa all’Itis Santucci di Pomarance, dove si è tenuto un Open Day con la partecipazione degli studenti delle classi quinte, rappresentanti della scuola, di Enel, delle aziende e delle agenzie di formazione e lavoro coinvolte. Per l’istituto di Pomarance, questa è la seconda edizione, dopo che lo scorso anno il progetto ha permesso a circa un centinaio di studenti in tutta Italia, tra cui una decina a Pomarance, di trovare lavoro nel settore delle energie rinnovabili.

Un elemento distintivo di “Energie per la Scuola” è la possibilità per i ragazzi di sostenere colloqui con le imprese e, se superati, iniziare già da gennaio un corso di formazione di 120 ore per diventare tecnici elettrici. Il corso, finanziato dalle aziende partner e tenuto da istituti di formazione certificati Accredia, prevede 80 ore durante l’anno scolastico e 40 post diploma. Al termine, i partecipanti saranno pronti per entrare nel mondo del lavoro nel settore delle energie rinnovabili.

Durante l’evento a Pomarance sono intervenuti, tra gli altri, Ottavio Nunziante Cesaro, responsabile del progetto per Enel, la dirigente scolastica Federica Casprini, il sindaco di Pomarance Graziano Pacini e rappresentanti delle imprese locali partner di Enel Green Power nel settore geotermico.

“Questo progetto va oltre il semplice orientamento,” ha dichiarato Cesaro, “offrendo un percorso personalizzato che collega direttamente gli studenti al mondo del lavoro, rispondendo alla crescente richiesta di nuove competenze nel settore energetico.”

Giunto al quarto anno, “Energie per la Scuola” ha coinvolto oltre 1.000 studenti e 65 aziende in tutta Italia, collaborando con 112 scuole. L’iniziativa non solo favorisce l’occupazione giovanile, ma genera benefici economici e sociali per le comunità locali, contribuendo alla transizione energetica del Paese. Gli Open Day proseguiranno con oltre 110 tappe previste in tutto il territorio italiano.

Ottobre 15, 2024