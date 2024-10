Workshop sui Ritmi Biologici: salute e malattia in primo piano alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Scritto da admin• 2:38 pm• Cultura, Pisa

PISA – Il workshop “Rhythms of the body in health and disease: breaking news around the clock” si terrà il 25 ottobre 2024, dalle 9.00, nell’aula magna della Scuola Superiore Sant’Anna. Organizzato dal Centro Interdisciplinare Health Science e dal Laboratorio di Biologia della Scuola Normale Superiore, l’evento riunirà esperti internazionali per discutere i ritmi biologici, in particolare i ritmi circadiani, e la loro influenza sulla salute.

La giornata affronterà le implicazioni delle alterazioni circadiane sulla salute, con focus su disturbi metabolici, neuropsichiatrici e cardiovascolari.

Saranno presentate nuove scoperte e discussi i meccanismi molecolari alla base dell’orologio circadiano, nonché il ruolo degli stili di vita, come alimentazione e sonno, nel mantenimento dell’equilibrio biologico. L’evento rappresenta un’opportunità di scambio tra ricerca di base e applicazioni cliniche.

Last modified: Ottobre 22, 2024