“Bocciatura dell’ordine del giorno sulla rigenerazione dell’Area ex Santa Chiara”: delusione del PD e alleati

2:51 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei gruppi consiliari della Coalizione civica e progressista (PD, La città delle persone, Sinistra Unita per Pisa) sull’area del Santa Chiara e sulla bocciatura dell’ordine del giorno in merito presentato dalla coalizione in Consiglio comunale.

“I gruppi consiliari del Partito Democratico, La città delle persone e Sinistra Unita per Pisa esprimono la loro forte delusione per la bocciatura da parte della maggioranza di centrodestra dell’Ordine del Giorno relativo al futuro dell’area ex Santa Chiara. Questa decisione contrasta con l’interesse pubblico e con la necessità di una pianificazione urbanistica centrata sulla sostenibilità ambientale, la tutela del patrimonio storico e la partecipazione attiva della cittadinanza. Quell’area è cruciale, soprattutto in relazione agli oltre 400 milioni di investimenti della Regione per il nuovo ospedale Cisanello, una delle principali strutture sanitarie della Toscana. Il nostro Ordine del Giorno mirava a rafforzare l’impegno del Comune per una rigenerazione dell’area ex Santa Chiara che rispettasse i principi di sostenibilità, efficienza energetica e qualità dello spazio pubblico. Sottolineava anche l’importanza di garantire che le manifestazioni presentate fossero coerenti con il piano Chipperfield, che unisce innovazione architettonica e rispetto per il contesto storico e ambientale. Tuttavia, il centrodestra ha deciso di bocciare il nostro Ordine del Giorno, continuando a sostenere vagamente la priorità della costruzione del Palacongressi, senza presentare alcuno studio di fattibilità. La nostra proposta prevedeva un percorso partecipativo e aggiornamenti periodici per la cittadinanza, attraverso la commissione urbanistica, per dare voce ai cittadini e alle realtà locali. È inaccettabile che la maggioranza continui a prendere decisioni in modo opaco, senza un dialogo aperto, data l’importanza delle scelte sulla vita quotidiana dei pisani. Bocciando il nostro documento, il centrodestra ha anche rifiutato di attivarsi per la ricerca e l’accesso a fondi europei e nazionali per la rigenerazione urbana, ignorando l’opportunità di migliorare la qualità della vita e di collegare l’area ai quartieri limitrofi, evitando una frammentazione dannosa per la visione complessiva. Il nostro Ordine del Giorno puntava a creare spazi pubblici accessibili a tutti, percorsi ciclabili e pedonali, una riduzione dei volumi costruiti e un’offerta equilibrata di residenze e attività culturali e commerciali. Vogliamo una rigenerazione che rispetti l’ambiente e valorizzi il potenziale turistico e culturale di Pisa. Invece, l’amministrazione si sottrae alla richiesta di investire in servizi di qualità e di integrazione tra le aree. Continueremo a lavorare per questi obiettivi attraverso il nostro impegno nelle commissioni consiliari.“, conclude il comunicato stampa.

Ottobre 22, 2024