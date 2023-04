William Viali : “Pisa squadra di alto livello, servirà una grandissima prestazione per rimanere dentro la gara”

Scritto da admin• 8:34 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico del Cosenza, William Viali ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Pisa in programma al “San Vito – Marulla” sabato 1 Aprile, alle ore 14.Queste le sue parole che abbiamo raccolto dal portale “Cosenza Channel“.

di Maurizio Ficeli

Squadra rossoblù al completo: “Con il rientro degli squalificati ho le idee chiare e l’imbarazzo della scelta. Questa è una bellissima sensazione. Ho diverse possibilità in tutti i ruoli. Il rientro dei tifosi però è il recupero migliore che potessimo avere. Siamo felici che questa situazione si sia sbloccata. Abbiamo ancora più responsabilità perché poter dare una soddisfazione alla gente e tutto ciò ci dà ancora più motivazione“

Sul Pisa: “Quella nerazzurra è una squadra dall’alto livello qualitativo, sia dal punto di vista fisico, che da quello tecnico. Sanno giocare sia a tre che a quattro dietro ma questo è relativo. Sappiamo che servirà una grandissima prestazione per rimanere dentro la gara. Affronteremo una squadra che è abituata a fare la partita ma anche noi lo siamo, soprattutto nelle partite in casa“.

Assenti e presenti: “Domani mancherà Cortinovis. Era rientrato in gruppo. Gli esami sono negativi ma ha un’infiammazione che si porta dietro da un po’ ed abbiamo preferito non rischiarlo. Voca e Brescianini invece sono pronti alla gara anche se hanno riposato a scopo precauzionale. Giocheremo con la stessa voglia che abbiamo mostrato nella gara di Frosinone, provando a riconquistare alti la palla creando superiorità numerica“.

Atteggiamento e determinazione: “Una linea difensiva più intensa bisogna trovare il modo di romperla. Sappiamo che dobbiamo vivere di concretezza, di numeri e prestazioni. Non possiamo vivere di ricordi e la pausa è arrivata nel momento giusto per permetterci di ritornare con i piedi per terra dopo le due vittorie di fila. L’entusiasmo vogliamo alimentarlo fuori dal campo. Mancano 50 giorni e sarà l’inferno nelle 8 partite. Noi dobbiamo pensare a lavorare a testa bassa e tra 50 giorni dovremo alzare la testa e vedere cos’è successo“.

