Volterra, via libera del Comune per sperimentazione nuovo mercato in centro. Confcommercio: “Accolte le nostre richieste”

Written by Redazione• 3:03 pm• Volterra

Nuova disposizione con sperimentazione nei mercati estivi di sabato 25 luglio e sabato 1 agosto

VOLTERRA – “È arrivato il via libera del Comune per la sperimentazione del mercato di Volterra in centro storico con la nuova disposizione che avverrà nei mercati estivi di sabato 25 luglio e sabato 1 agosto, ringraziamo il sindaco Giacomo Santi e gli uffici comunali per aver accolto e dato seguito alla nostra richiesta accogliendo le proposte presentate da Confcommercio”. Esprime soddisfazione il presidente di Confcommercio Volterra Sergio Brizi dopo la delibera di giunta in merito alla riorganizzazione del mercato settimanale.

“Il riassetto e la sperimentazione prevista in due date centrali del periodo estivo erano elementi fondamentali per la sopravvivenza del mercato stesso, oltre a costituire un sicuro motivo di attrazione e un servizio importante per turisti e residenti. Il risultato è frutto di una costante interlocuzione con l’amministrazione comunale che si è dimostrata sensibile ed attenta alle richieste provenienti tanto dagli operatori e dalle attività in sede fissa. I mercati estivi di sabato 25 luglio e sabato 1 agosto saranno un’importante occasione per la nuova disposizione ed è importante che la sperimentazione prenda il via durante la stagione estiva, in modo da offrire maggior opportunità in un contesto riorganizzato e qualificato anche grazie alla presenza delle installazioni artistiche di Andrea Roggi sostenute da Confcommercio insieme al Comune di Volterra e Vivai Federigi. Questa è la strada giusta da seguire”.

“Piazza dei Priori è l’unica vera collocazione in grado di tutelare il lavoro degli operatori ambulanti, che avevano lamentato un drastico calo di clienti e visitatori con lo spostamento nell’area di Vallebona” – precisa il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli – “la nuova disposizione permette una migliore convivenza tra attività ambulanti e attività in sede fissa, nonché una maggiore uniformità del mercato, e siamo soddisfatti per questa soluzione che permette di tutelare tanto gli operatori del mercato quanto attività e pubblici esercizi, oltre a garantire la realizzazione di manifestazioni e iniziative di qualità che rappresentano un elemento fondamentale per Volterra e per le sue indiscutibili potenzialità in termini di attrattività e accoglienza turistica”.

Last modified: Giugno 24, 2026