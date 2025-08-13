Volterra, Meini (Lega): “Da Giani solo promesse elettorali sull’ospedale”

Written by admin• 3:41 pm• Volterra

VOLTERRA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Consigliera regionale Elena Meini (LEGA).

«Beato chi ci crede alle tante promesse del presidente Giani – dichiara Elena Meini, capogruppo in Consiglio regionale della Lega – Governatore ormai a fine mandato, che ha convocato i sindaci della Valdicecina per discutere delle tante, e colpevolmente irrisolte, criticità che da tempo interessano l’ospedale di Volterra e non solo».

«Conosciamo bene la situazione – prosegue Meini – avendo più volte constatato di persona i problemi e partecipato agli incontri delle associazioni locali. È inutile elencare ancora una volta i gravi disagi assistenziali e sanitari che i cittadini della zona subiscono da anni: si tratta di un elenco lungo e ben noto a tutti».

«Dopo ripetute sollecitazioni, arrivate anche dai sindaci dell’area, Giani si è finalmente degnato di riceverli a Firenze – precisa la consigliera – ma l’incontro assomiglia più a un classico spot pre-elettorale che a un vero tavolo di lavoro».

«Il copione è scontato – conclude Meini – Giani avrà rassicurato tutti dicendo che i problemi spariranno come per magia, salvo poi dimenticarsene appena chiusa la riunione, passando al prossimo interlocutore a cui promettere “mari e monti”. Come cantava la mitica Mina: “Parole, parole, parole, soltanto parole tra noi”».

