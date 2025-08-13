Ciaravella (Lega): “Elogio ai militari per il fermo in stazione: ora servono risposte sulla sicurezza”

Written by admin• 3:01 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Angelo Ciavarrella

Consigliere Comunale di Pisa (LEGA).

“Ora serve una risposta chiara”

“Bravissimi i militari dell’Esercito che presidiano la stazione di Pisa e che, come riportato dalla stampa, nel pomeriggio del 12 agosto hanno fermato e consegnato alla giustizia un maggiorenne di nazionalità marocchina che minacciava i passanti con un grosso coltello. L’uomo, visibilmente alterato – probabilmente per l’effetto di alcol – è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Come cittadino prima e come consigliere comunale poi, mi pongo alcune domande: sarà trattenuto in carcere o liberato nel giro di poche ore? È in Italia regolarmente o appartiene alla schiera degli irregolari di cui lo Stato deve occuparsi? E se irregolare, sarà espulso o lo rivedremo tra pochi giorni, magari ancora armato, alla stazione o altrove? Per me le risposte dovrebbero essere semplici: se regolare, il giovane dovrebbe restare in carcere per un congruo periodo; se irregolare, essere espulso senza esitazioni. Ancora una volta i militari e le forze dell’ordine, lavorando sotto temperature altissime, hanno svolto con professionalità il proprio dovere. Ora resta da capire se questo lavoro verrà vanificato da decisioni prese dietro comode scrivanie, in stanze con aria condizionata. La sicurezza è un bene irrinunciabile. Politicamente, stiamo agendo con l’approvazione del Decreto Sicurezza a livello nazionale e l’istituzione della zona rossa a livello locale. Ma chi decide se un criminale può tornare a piede libero deve essere pienamente consapevole che dalla sua scelta dipende la vita degli operatori delle forze dell’ordine e quella dei nostri concittadini“, conclude il Consigliere.

