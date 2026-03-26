Volterra Civica: “Serve cambiare gli orari della ZTL”

Written by Redazione• 5:43 pm• Volterra

VOLTERRA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Coalizione Volterra Civica.

“Ormai l’Amministrazione Comunale si è mostrata per quel che è: interessata forse ad accontentare qualcuno, ma non certamente la maggioranza dei volterrani. Eclatante il caso della gestione del commercio e della Zona a Traffico Limitato. Estromesso ogni interesse legittimo dei residenti in centro, i quali saranno ancor più incentivati ad andare via, si mette una tassa assurda come l’obbligo di registrare per gli ingressi pure i motorini e gli scooter. Viste le spese assurde che stanno indebitando il Comune, come da buona tradizione PD, si vede che si cerca di “fare cassa” sui residenti. Pratica non nuova, come già appreso dalle tasse comunali configurate già al massimo. Almeno il Comune si indebitasse per investimenti lungimiranti! Adesso la ZTL sarà attiva fino alle ore 20, praticamente orario di chiusura della maggior parte delle attività di prossimità. Questo significherà meno clienti e, per qualcuno, chiusura. Si sta avverando quanto da noi preannunciato all’approvazione del nuovo regolamento del commercio: un favore a chi vuole aprire nuovi ristoranti. E non servirà ad aprire alcuna nuova attività. Noi come Lista Civica eravamo andati nella direzione opposta, lavorando per creare una zona rossa e per limitare nuove attività di somministrazione in centro, cosa che ha funzionato. Avevamo iniziato a creare i riconoscimenti per le attività storiche. E da questo dobbiamo ripartire, usando la leva fiscale e cercando di premiare il commercio di prossimità. Il sindaco può ancora fare qualcosa: ritiri la delibera sulla ZTL e torni almeno alle ore 19, se non alle 18.30, quando in città ci sono, in estate, più volterrani che turisti in giro. Vogliamo una città viva e attraente oppure una città cartolina, fatta solo di attività turistiche con case vuote sopra? Se si vuole bene a Volterra, serve tornare indietro! Sindaco e giunta, consiglieri di maggioranza: abbiate il coraggio di fare un passo indietro!“, conclude la nota stampa.

Last modified: Marzo 26, 2026