A 14 anni dalla sua scomparsa Vecchiano dedica una giornata al suo famoso scrittore

Written by Redazione• 3:27 pm• Vecchiano, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

VECCHIANO – Venerdì 27 marzo, a quattordici anni dalla scomparsa del famoso scrittore, Vecchiano dedica una giornata ad Antonio Tabucchi.

Il programma è realizzato in collaborazione con Associazione Culturale Antonio Tabucchi.

Alle 17.30 in Sala Consiliare si svolgerà l’incontro “Lo scrittore, la politica. A 20 anni da L’oca al passo” con intervento del professor Alfonso Maurizio Iacono.

Alle 21.15 al Teatro Olimpia sarà la volta del reading “Piazza d’Italia: primo tempo” a cura di Attiesse Spettacolo, Filarmonica Senofonte Prato – Associazione Musicale e Associazione Musicale Collettivo Noccioline.

“Proseguiamo nel consueto ricordo di Antonio che il Comune tributa ad uno dei più famosi scrittori del panorama letterario del Novecento”, affermano il Sindaco Massimiliano Angori e l’Assessore alla Cultura, Lorenzo Del Zoppo. “Attraverso questi eventi ricordiamo la multiforme e variegata produzione tabucchiana che ancora oggi è più che attuale, e ci invita a riflettere sul mondo e la società che ci circondano, senza mai dimenticare la centralità dell’individuo e le sue relazioni umane“, concludono Angori e Del Zoppo.

Last modified: Marzo 26, 2026