Volterra Civica in piazza per difendere l’Ospedale: “Il 24 maggio ci saremo, uniti e determinati”

VOLTERRA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Coalizione Volterra Civica.

“La coalizione Volterra Civica annuncia la propria partecipazione compatta – con iscritti, simpatizzanti e rappresentanti – alla manifestazione del 24 maggio in difesa dell’Ospedale di Volterra, aderendo con convinzione all’appello delle associazioni promotrici, tra cui SOS Volterra, Mamme per la Pediatria, Difendiamo l’Ospedale e molte altre realtà del territorio. Negli ultimi sei anni, l’Ospedale di Volterra ha subito un forte ridimensionamento: calo del personale medico e infermieristico, sospensione o riduzione di numerosi servizi, anche ambulatoriali. Oggi l’assenza della cardiologia h24 e della pediatria h12 rappresenta un colpo durissimo per una struttura sanitaria che serve un’area periferica e difficile da raggiungere. Una scelta che, di fatto, contribuisce alla desertificazione dell’Alta Val di Cecina. Non si può parlare seriamente di sviluppo delle aree interne se si continua a smantellare i servizi essenziali. I tagli subiti dall’Ospedale di Volterra sono tra i più pesanti dell’intera regione. È chiara una volontà politica di marginalizzare i territori dell’entroterra – da Volterra a Pomarance, da Montecatini Val di Cecina a Castelnuovo Val di Cecina – a favore dei grandi centri. Dalla Regione Toscana non arrivano segnali di pianificazione per lo sviluppo o per la mobilità, ma solo tagli e disinvestimenti. Il Presidente Eugenio Giani, durante la campagna elettorale, aveva assunto impegni precisi nei confronti del nostro ospedale. Oggi, a distanza di cinque anni, quei propositi si sono rivelati solo promesse non mantenute. Per questo motivo, Volterra Civica sarà in piazza il 24 maggio: per dire un fermo NO alla logica dell’accentramento sanitario e per rivendicare con forza il ripristino del personale e dei servizi sottratti al nostro ospedale“, conclude il comunicato stampa.

