Volley Maschile Serie C. La Grandi Turris Pisa trionfa in casa: battuta l’Invicta Barbarossa Grosseto per 3-1

Written by Antonio Tognoli• 9:44 am• Pisa, Sport

PISA – Nel week-end appena trascorso la Grandi Turris Pisa ha messo a segno un’importante vittoria casalinga contro l’Invicta Barbarossa Grosseto, imponendosi con un netto 3-1 (22-25; 25-18; 26-24; 25-11).



Questa vittoria consente alla formazione allenata da Marco Croatti di raggiungere il terzo posto in classifica, rafforzando le proprie ambizioni di accesso ai playoff.

Il match è iniziato sotto i migliori auspici per la Turris Pisa, che ha dominato la prima fase del primo set portandosi in vantaggio per 21-14. Tuttavia, un improvviso blackout ha permesso agli avversari di rientrare in partita e ribaltare la situazione, aggiudicandosi il parziale con il punteggio di 22-25.



Nel secondo set, i padroni di casa sono tornati in campo con maggiore determinazione e lucidità. Grazie a una gestione impeccabile del gioco e a una prestazione di alto livello, la Turris Pisa ha imposto il proprio ritmo, mantenendo il controllo del parziale e chiudendolo con un convincente 25-18.

Il terzo set è stato il più combattuto e carico di emozioni. I pisani, che avevano un vantaggio iniziale di 17-9, sembravano pronti a chiudere facilmente il set. Tuttavia, l’Invicta Barbarossa Grosseto non si è arresa, recuperando punto dopo punto e mettendo pressione sui padroni di casa. Alla fine, grazie alla maggiore esperienza e alla freddezza nei momenti decisivi, la Turris Pisa è riuscita a spuntarla per 26-24.

L’ultimo set ha visto la squadra di Croatti imporsi con autorità. I pisani hanno dominato dall’inizio alla fine, lasciando poco spazio agli avversari e chiudendo il parziale con un netto 25-11.

Al termine del match ecco le parole della banda Tommaso Lupo: ‘’Volevamo a tutti i costi riscattare la brutta partita dell’andata in casa loro, e con la vittoria di sabato scorso ci siamo riusciti. Certo, la partenza non è stata delle migliori: nel primo set, nonostante abbiamo iniziato bene poi abbiamo faticato a trovare il ritmo e gli avversari ne hanno approfittato, portandosi avanti. Ma siamo stati bravi a reagire, a ritrovare concentrazione e determinazione, e alla fine siamo riusciti a portare a casa quei tre punti di cui avevamo bisogno. Con questa vittoria proseguiamo la striscia positiva del 2025, un inizio d’anno che ci sta dando fiducia e stimoli per migliorare ancora. Abbiamo dimostrato carattere e voglia di riscatto, ma il percorso è ancora lungo. Continuando con questa grinta e questa determinazione, possiamo davvero toglierci grandi soddisfazioni e puntare ai playoff. Adesso abbiamo davanti una settimana di pausa, ma sarà fondamentale mantenere l’impegno e continuare a lavorare con determinazione. Al rientro ci aspetta un’altra sfida importante contro Cascina, e dovremo farci trovare pronti per dare il massimo e proseguire su questa strada positiva.’’.

Il prossimo incontro della Grandi Turris è in programma per sabato 1 febbraio alle ore 18. La partita si giocherà in casa, presso la palestra dei Salesiani, situata in via Francesco Cilea 1.



Turris Pisa: Balducci, Bonanno, Cannelli (K), Cerquetti, Ciociaro, Dorigo, Garagunis (L1), Grassini, Lupo, Paquini, Prefetto, Puccinelli (L2), Toni, Valerio. I All: Rossi Roberto II All: Marco Croatti.

Invicta Barbarossa Grosseto: Camarri, Carmelita, Cericola (K), Cognata (L2), Corridori, Ferrari, Gigi (L1), Lazzeretti, Lorenzini, Massetti, Temperani, Terrosi, Vannucci. All. Enrico Ferrari

I Arbitro: Giulio Torricelli; II Arbitro: Lorenzo Fanti

LA NUOVA CLASSIFICA: Torretta Livorno 30, Volley Prato 26, Turris Pisa 24, Cascina 21, Massa Carrara 21, Migliarino 20, Fucecchio 15, Invicta Barbarossa 9, Tomei Livorno 2.

Last modified: Gennaio 22, 2025