Virginia Mancini (Fdi): “Convenzione Comune Teatro Verdi. Minoranze astenute al voto è una scelta grave”

PISA – “Nella seduta del Consiglio Comunale di lunedì le minoranze si sono astenute sul voto alla proposta di delibera per la Convenzione tra Comune di Pisa e Teatro Verdi. Ritengo grave tale scelta. Le minoranze non avevano partecipato al voto neanche nella seduta della terza Commissione Consiliare che presiedo”. Ad affermarlo Virginia Mancini Consigliera Comunale di Fratelli d’Italia.



“L’assessore Bedini nella sua relazione ha messo in evidenza come siano state superate le criticità connesse all’attività pandemica. Gli abbonati sono tornati a essere quelli degli anni prepandemia. Il Teatro Verdi è un importante Teatro di tradizione e dobbiamo essere soddisfatti dei risultati raggiunti e decisi nel proseguire nella direzione intrapresa. La novità da evidenziare nella convenzione è che La Fondazione, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, per iniziative di interesse della stessa, mette gratuitamente a disposizione gli spazi teatrali, compatibilmente con la programmazione, nella misura fino a 10 giorni l’anno per il Teatro Verdi e nella misura fino a 10 giorni all’anno per il ridotto, ovvero la sala Titta Ruffo, per attività istituzionali e per le iniziative proposte dalle associazioni con finalità filantropiche. Ritengo tale modifica un’ottima soluzione per far vivere davvero ai cittadini e alla città gli spazi del Teatro”, conclude Virginia Mancini nella nota stampa.

