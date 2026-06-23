“Vin-Vinile”, a Volterra due giorni tra vino, vintage e dischi in Piazza dei Priori

Written by Redazione• 8:26 pm• Volterra

VOLTERRA – Il suono caldo del vinile incontra il gusto del territorio. Venerdì 26 e sabato 27 giugno 2026 Piazza dei Priori, a Volterra, ospiterà la prima edizione di “Vin-Vinile. Vino, vintage e vinile”, la manifestazione che trasforma il cuore della città in un’esperienza sensoriale tra musica, enologia, design e atmosfere d’altri tempi.

L’evento, a ingresso gratuito, si svolgerà dalle ore 11 alle 24 e nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze locali attraverso un percorso culturale e conviviale in cui passato e presente si incontrano.

Non una semplice fiera, ma un’esperienza diffusa nel centro storico: il pubblico potrà sfogliare dischi, scoprire oggetti vintage, ammirare auto d’epoca, scattare foto ricordo a tema e degustare vini del territorio accompagnato da sommelier qualificati.

Per l’occasione, i ristoranti aderenti del centro storico proporranno menù speciali ispirati agli anni ’50, ’60, ’70, ’80 e ’90, pensati per accompagnare la passeggiata tra vinili, auto storiche e buon vino.

Tra le aree tematiche della manifestazione ci sarà l’Area Esposizione Vinile e Vintage, a cura di Ganzo! Eventi Culturali, con una mostra mercato dedicata a collezionisti e appassionati. In piazza saranno presenti espositori specializzati in dischi in vinile 33 e 45 giri, cd, mix e oggettistica vintage.

Dalle ore 19 alle 23 spazio anche all’Area Degustazione Vino, curata da FISAR Delegazione di Volterra, con degustazioni guidate dei migliori vini di Volterra e della Val di Cecina. I sommelier FISAR accompagneranno il pubblico nel racconto delle etichette e delle cantine locali. La degustazione avrà un costo di 10 euro e comprenderà tracolla porta bicchiere, bicchiere da degustazione e tre assaggi.

Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre possibile visitare l’Esposizione Auto Storiche, a cura del Club Auto Storiche Volterra, con una selezione di vetture d’epoca che hanno fatto la storia del design automobilistico.

All’ingresso del Palazzo del Comune sarà allestito il punto fotografico “Vintage Motoring”, sempre a cura del Club Auto Storiche Volterra. Il pubblico potrà scattare foto ricordo con due Vespe Piaggio d’epoca, modelli e modelle in abiti a tema dagli anni ’50 agli anni ’90, in collaborazione con Chiara Ottanelli Event Planner.

Non mancherà l’intrattenimento musicale, curato dal CCN Volterra in collaborazione con Volterra Jazz. In piazza sarà attiva una regia radiofonica con speaker, approfondimenti, notizie e brevi interviste in diretta, accompagnata da musica d’atmosfera a basso volume.

“Vin-Vinile” si terrà venerdì 26 e sabato 27 giugno 2026, dalle ore 11 alle 24, in Piazza dei Priori a Volterra. L’ingresso è gratuito.

Per informazioni, interviste, accrediti e materiale fotografico è possibile contattare Ganzo! Eventi Culturali al numero Tel./WhatsApp 327 4521785, scrivere a ganzoeventiculturali@gmail.com oppure consultare il sito www.ganzoeventiculturali.it. Sui social: @ganzoeventiculturali su Facebook, Instagram e TikTok.

Last modified: Giugno 24, 2026