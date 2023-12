Vigili del Fuoco. Il 4 dicembre la celebrazione della ricorrenza del Patrono S.Barbara: il programma

Scritto da admin• 10:12 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Lunedi 4 dicembre 2023 alle ore 10, il Comando dei Vigili del Fuoco congiuntamente con il Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari celebreranno la Patrona “Santa Barbara” presso la Chiesa di San Michele degli Scalzi di Pisa.

Nell’ambito di tale cerimonia dalle 16.30 alle 18.30, l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa, organizzerà presso la la caserma dei Vigili del Fuoco “pompieropoli”, per tutti i bambini del territorio che tramite le scuole sono stati contattati e per tutti quelli che vorranno rendersi protagonisti per un giorno e sperimentare un percorso ludico, informativo ed esperienziale nel quale possono cimentarsi in varie attività.

Pompieropoli è un camp dimostrativo dell’attività dei Vigili del Fuoco per bambini e ragazzini. Viene organizzato dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco in collaborazione con l’Associazione nazionale dei Vigili del fuoco del Corpo nazionale VVF, anche su richiesta di Istituti scolastici.

L’esperienza consiste nella costruzione di un percorso in miniatura che simula le attività effettuate dai Vigili del fuoco nell’evenienza di emergenze e incendi, riproposte a misura di bambino. Ci sono quindi prove da superare, da quelle più facili come la scala a ‘A’, a quelle “mitiche” come la pertica, a quelle propriamente tecniche come la scala orizzontale, l’asse d’equilibrio oscillante, il tunnel da attraversare attraverso un fumo denso (in realtà vapore acqueo!).

Poi, il gran finale: un “vero” incendio da spegnere con un idrante. I bambini indossano protezioni di sicurezza come quelle dei veri Vigili del Fuoco: un elmetto, una pettorina, e adottano qualche accorgimento igienico, come una cuffietta monouso che protegge dal contatto con gli accessori. È sempre presente anche un vero mezzo antincendio, fornito dal Comando dei Vigili del Fuoco. Al termine del percorso viene rilasciato un attestato di superamento della prova, con il nome del giovane ‘pompiere per un giorno’.

