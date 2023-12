Maltempo. Antonio Mazzeo: “Non mi sembra il momento di buttarla in polemica. Ognuno faccia la propria parte”

Scritto da admin• 10:04 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Sulla situazione maltempo a Marina arrivano anche le parole di Antonio Mazzeo presidente del Consiglio Regionale della Toscana.

“Sto seguendo con attenzione la nuova ondata di maltempo che sta colpendo Marina di Pisa mentre sono in viaggio per San Francisco insieme a 20 startup toscane. Buttarla sulle polemiche e lo scaricabarile oggi non serve a nessuno: i soldi per i lavori di somma urgenza ci sono già, così come è già partito il reperimento dei massi che devono essere riposizionati però serve aspettare che le condizioni meteo marine consentano di effettuare questi lavori. Dispiace che il sindaco Conti attacchi la Regione invece di collaborare per risolvere il problema.

La Regione ha già messo a bilancio i soldi per l’intervento di rimodellamento, il Comune non ancora ma non è il tempo dello scontro.Facciamo, ognuno per le proprie competenze, tutto quello che è possibile. È l’unica risposta che possiamo e dobbiamo dare a cittadini e commercianti di Marina di Pisa

Condividi la notizia:

Last modified: Dicembre 3, 2023