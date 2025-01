Videosorveglianza, in arrivo altre sei nuove telecamere

Written by admin• 3:26 pm• Attualità, Pisa

Il Sindaco Michele Conti: “Continueremo ad ampliare la rete di videosorveglianza in tutte le zone della città“

PISA – Prosegue il piano di ampliamento della videosorveglianza cittadina. Il Comune di Pisa ha infatti affidato l’installazione di sei nuove telecamere in zone della città che ne sono attualmente sprovviste.

I nuovi dispositivi prevedono un investimento complessivo da parte dell’Amministrazione Comunale di circa 155mila euro e vanno ad aggiungersi alle 155 già presenti in città. L’obiettivo è quello di installare, in accordo con la Prefettura e le forze di polizia della città, nuovi occhi elettronici per attenuare e ridurre il verificarsi di episodi di vandalismo ed atti di danneggiamento ai beni della pubblica amministrazione, garantendo così la pubblica sicurezza dei cittadini e della collettività. L’installazione delle sei nuove telecamere è prevista nella zona nord della città: due in via Andrea Pisano lato est (vicinanze Piazza Miracoli); una in via Andrea Pisano incrocio con Via Diotisalvi; una in Via Diotisalvi; una alla rotatoria fra via Aurelia e via Andrea Pisano; una in Lungarno Galilei.

«Fin dal nostro insediamento – dichiara il Sindaco di Pisa Michele Conti – abbiamo programmato e finanziato l’estensione della rete di videosorveglianza cittadina, nella convinzione che costituisca uno strumento fondamentale per prevenire e contrastare efficacemente le attività illegali e criminali, sia come strumento di indagine che come elemento che agisce da deterrente. Continueremo, dunque, nell’installare nuove telecamere anche nei prossimi mesi: nella prima variazione di bilancio del 2025 metteremo ulteriori risorse per coprire altre zone della città, in particolare i quartieri San Marco e San Giusto, Porta Fiorentina, Riglione e Oratoio, via Pilla, San Piero a Grado e La Vettola. Tutti i nuovi dispositivi, come quelli attuali, saranno collegati con le centrali operative delle forze dell’ordine, in modo da permettere a Carabinieri, Polizia e Polizia Municipale di visionare le immagini e disporre di uno strumento di controllo idoneo ad individuare i responsabili dei reati».

Con le 6 nuove telecamere il numero totale di dispositivi di videosorveglianza presenti in città salirà a 161. A questi si aggiungono 14 telecamere per la lettura di targhe da remoto a cui a breve se ne aggiungeranno altre 57 (14 Coltano, 20 Pisa nord e 23 Pisa sud) per un totale di 232 apparecchi su tutto il territorio comunale.

Last modified: Gennaio 4, 2025