Viareggio Cup. Il Pisa debutta con un pareggio contro il Kallon

Scritto da admin• 7:14 pm• Pisa SC

PISA – Debutta con un pareggio il Pisa Sporting Club nell’edizione 2023 della Viareggio Cup: i nerazzurri di mister Masi, avanti 2-0 alla fine del primo tempo, hanno subito la rimonta degli avversari nella ripresa pagando anche un po’ di stanchezza frutto della gara di campionato giocata sabato scorso in casa della Lazio.

Adesso i nerazzurri torneranno in campo mercoledi (Stadio “Rossetti” di Cecina, (ore 15) per sfidare l’Honved e venerdì (Stadio “Pagni” di San Miniato, ore 15.00) per chiudere con la Spal il girone eliminatorio; ricordiamo che le prime due classificate del girone approderanno al turno successivo

Ecco il tabellino della gara odierna:

PISA. Guadagno, Ceccanti, Nannetti, Coppola, Panicucci (1’ st. Sodero), Tramoni, Lormanis (17’ st. Sicilia, 41’ st. Faye), Davidovic (1’ st. Trdan), Milli (17’ st. Signorini), Cecilia (41’ st. Mbaye), Redzic (17’ st. Matteoli). A disposizione. Vukovic, Colucci, Basic, Andreano, Ferrari, Raychev, Sapola, Sebastiano. Allenatore Masi.

KALLON. Mansaray, Sesay M. (17’ st. Camara), Bah, Koroma M. (6’ st. Icarim), Coker M., Gono (17’ st. Conteh), Dumbuya U., Turay, Jallow, Koroma A., Micettah (17’ st. Dumbuya M.). A disposizione. Sandy, Smart, Sesay A., Fillie, Suma. Allenatore Kallon.

Arbitro. Mattia Solito di Piombino (Anello-Chernenkova)

Reti. 22′ pt. Redzic, 28′ Panicucci (rigore), 2′ st. Dumbuya, 5′ Koroma.

Note. Ammoniti Bah e Jalloh

