Nozze d’Argento tra vino e musica: 25 anni di CantinaJazz

Written by Redazione• 6:53 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – CantinaJazz taglia il traguardo dei 25 anni di vita: un battito di ciglia rispetto alle secolari Cantine del territorio, ma un notevole risultato per un progetto artistico e musicale. L’evento celebrativo si terrà domenica 29 marzo alle 20 nella splendida cornice della Villa Monumentale di Corliano.

Il percorso eno-musicale costruito per l’occasione è tra i più poderosi che CantinaJazz abbia allestito in tutta la sua storia: partecipano ben 6 Cantine della Provincia di Pisa, diverse delle quali erano già presenti alla prima assoluta di CantinaJazz nel 2001, a riprova del forte legame tra i produttori vinicoli e questo format multisensoriale. Parteciperanno (in ordine alfabetico): Fattoria Uccelliera, Fattoria Varramista, Podere la Chiesa, Tenuta di Ghizzano, Tenuta La Macchia, Usiglian del Vescovo.

Ciascuna presenta un vino ottenuto da uve diverse da quelle di tutti gli altri, e al quale viene abbinato un piatto concepito ed eseguito dalla celebre cucina dell’Osteria dell’Ussaro, concludendo poi, come da consolidata tradizione, sulle note esotiche del Caffè Trinci. Nella tradizione di CantinaJazz, a ciascun vino vanno anche abbinati i brani musicali, che sono scelti, arrangiati ed eseguiti in modo da creare parallelismi tra le armonie gustative e le armonie musicali.

A garantire la riuscita degli abbinamenti, la presenza di Emiliano Loconsolo, fondatore di CantinaJazz e da sempre suo direttore artistico, che mette al servizio la sua venticinquennale esperienza eno-musicale alla costruzione del repertorio ad hoc per questo evento. Lo accompagneranno ben cinque musicisti, tutti di grande levatura nel jazz italiano: Andrea Garibaldi (piano), Nino “swing” Pellegrini (c.basso), Marco Simoncini (batteria), Moraldo Marcheschi (sax) e Alessio Bianchi (tromba). Il servizio dei vini è affidato alle cure della delegazione AIS di Pisa, il cui delegato, Alessandro Balducci, condurrà la degustazione guidata. I dettagli del programma della serata (molto ampio), insieme alle istruzioni per prenotare, sono sul sito di CantinaJazz: www.cantinajazz.com/event/25esimo

Per informazioni è anche possibile chiamare/whatsapp 320 8787288.

L’evento è stato organizzato grazie al sostegno di (in ordine alfabetico): Banca di Pescia e Cascina, Banca Popolare di Lajatico, Banco Fiorentino, Fondazione Pisa.

Last modified: Marzo 25, 2026