Vertenza Dumarey – Ghimenti (AVS): “Attacco inaccettabile alla dignità del lavoro dopo aver incassato fondi pubblici. L’azienda torni sui propri passi”

Written by Redazione• 2:41 pm• Fauglia, Pisa, Politica

FAUGLIA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del consigliere di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio regionale, Massimiliano Ghimenti.

«L’atteggiamento dei vertici della Dumarey Flowmotion Technologies di Fauglia è il ritratto dell’arroganza padronale: rifiutare persino la proposta del Ministero delle Imprese di sospendere i licenziamenti per aprire un confronto sul piano industriale è un atto irresponsabile e di una gravità inaudita. ».

Così il consigliere di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio regionale, Massimiliano Ghimenti, commenta gli ultimi drammatici sviluppi della vertenza che coinvolge lo stabilimento pisano dell’automotive.

«Non è tollerabile che multinazionali o grandi gruppi privati attingano a importanti risorse pubbliche e sottoscrivano accordi con le istituzioni territoriali – come quello siglato ad aprile in Regione – per poi tradirli cinicamente scaricando i costi della crisi di settore su 35 famiglie», incalza Ghimenti. «Tutelare la dignità di questi lavoratori e la tenuta industriale del territorio pisano significa lottare contro la desertificazione economica della nostra regione. Servono impegni vincolanti e un piano industriale serio, non strappi unilaterali. Dumarey ritiri immediatamente le procedure di licenziamento e si risieda al tavolo di negoziazione».

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Last modified: Luglio 30, 2026