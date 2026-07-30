Aggressione alla stazione di Pontedera, Futuro Nazionale: “Rafforzare subito i controlli”

Written by Redazione• 4:53 pm• Pontedera, Politica

PONTEDERA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Futuro Nazionale Pontedera 510.

L’aggressione avvenuta alla stazione ferroviaria di Pontedera, dove un uomo è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito al volto in seguito a un urto, riaccende il dibattito sulla sicurezza nell’area. A intervenire è Futuro Nazionale Pontedera, che chiede maggiori controlli e una presenza costante delle forze dell’ordine.

«Non possiamo continuare ad assistere a episodi di violenza in una zona frequentata ogni giorno da studenti, lavoratori e famiglie – afferma il movimento –. I cittadini hanno il diritto di sentirsi sicuri e non di temere che un gesto banale possa trasformarsi in un’aggressione».

Futuro Nazionale sostiene di avere già richiamato più volte l’attenzione sulla stazione e sulle aree circostanti. «Quanti altri episodi dovranno verificarsi prima che la sicurezza diventi una vera priorità?», domanda il movimento.

La richiesta è quella di predisporre «un piano concreto per restituire decoro, legalità e sicurezza a una delle principali porte d’accesso della città», attraverso il rafforzamento immediato dei controlli e una maggiore presenza delle forze dell’ordine.

«Non resteremo in silenzio – conclude Futuro Nazionale – e continueremo a dare voce ai cittadini che chiedono una Pontedera più sicura, dove il rispetto delle regole non sia un’eccezione, ma la normalità».

Last modified: Luglio 30, 2026