Fibra ottica al Parco delle Torri di Pisa: completata la nuova infrastruttura

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PISA– FiberCop ha realizzato nel quartiere di Cisanello l’infrastruttura in fibra ottica destinata a garantire una connettività ad alte prestazioni al Parco delle Torri di Pisa.

La rete servirà gli spazi direzionali già operativi e le future unità residenziali del complesso. L’infrastruttura sarà messa a disposizione degli operatori secondo il modello all’ingrosso di FiberCop, consentendo agli utenti di scegliere tra le offerte proposte dalle diverse compagnie che utilizzano la rete.

L’intervento, completato in circa tre mesi, ha richiesto attività di progettazione e installazione svolte da personale specializzato, in coordinamento con le proprietà e con gli altri soggetti coinvolti nello sviluppo del complesso.

Il progetto comprende collegamenti FTTH, Fiber to the Home, soluzioni Gigabit Ethernet dedicate e sei punti di terminazione di edificio, predisposti per assicurare una copertura capillare e una distribuzione flessibile dei servizi. Le unità immobiliari risultano già predisposte per il collegamento alla fibra ottica.

L’infrastruttura è stata progettata anche per adattarsi nel tempo all’evoluzione delle esigenze di connettività dell’area e alle sue diverse destinazioni d’uso.

L’operazione rientra nel piano nazionale di FiberCop per l’estensione della banda ultralarga e lo sviluppo dei servizi digitali, del cloud, dei data center e delle applicazioni basate sull’intelligenza artificiale. Entro il 2027 l’azienda prevede di raggiungere con la banda ultralarga più di 20 milioni di unità immobiliari.

Last modified: Luglio 30, 2026