Written by Luglio 31, 2026 1:17 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Vertenza Dumarey, corteo da Palazzo Gambacorti alla Prefettura per dire no ai licenziamenti

HomePisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGEVertenza Dumarey, corteo da Palazzo Gambacorti alla Prefettura per dire no ai licenziamenti

Presenti al corteo oltre a molti lavoratori, personalità politiche ed istituzioni

PISA – Si è svolto venerdì 31 luglio il corteo a sostegno della vertenza Dumarey, partito dal Palazzo Comunale di Pisa e conclusosi davanti alla Prefettura. La mobilitazione, a cui hanno partecipato molte personalità politiche e le istituzioni, è stata organizzata per ribadire la contrarietà ai 35 licenziamenti annunciati da Dumarey nel reparto Leasing e per chiedere il rispetto degli impegni assunti nei confronti dei lavoratori.

Siamo oggi di fronte ad una situazione inaccettabile: il licenziamento di 35 lavoratori di Steff Leasingafferma Yari Auli Casucci, segretario della Fim CISL Pisa Questa mobilitazione testimonia la nostra ferma condanna nei confronti del mancato rispetto, da parte della proprietà, degli accordi sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali, con la Regione Toscana e con il Governo. Ciò che accade oggi, lungi dallo scoraggiarci, ci unisce ancora di più nella battaglia che continueremo a portare avanti con determinazione nei prossimi giorni, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Chi è arrivato a Pisa con l’intento di dividerci ha ottenuto l’effetto opposto. Lo ringraziamo, perché questo grave affronto rafforza la nostra coesione e ci dà una spinta ancora maggiore per andare avanti, più uniti, più forti e più determinati che mai.”

Non solo chiediamo di revocare la decisione di allontanare 35 persone dal proprio posto di lavoro, ma vogliamo garanzie anche per i restanti 53 e per l’intero sito, afferma Alessio Nasoni, segretario regionale FELSA CISL Perché dietro a questi numeri ci sono persone in carne ed ossa, famiglie, lavoratrici e lavoratori“.

La presenza dei lavoratori e lavoratrici in piazza a Pisa è un segnale di solidarietà ed indica chiaramente che non arretreremo di un centimetro e continueremo a portare avanti la nostra battaglia a sostegno di chi oggi è veramente in difficoltà e sta combattendo per il mantenimento del posto di lavoro, sempre più a rischio. La CISL c’è e ci sarà sempre a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici della Dumarey colpite da questi assurdi tagli“, commenta Giorgia Bumma segretaria UST CISL Pisa.

Last modified: Luglio 31, 2026
Previous Story
Completata la nuova segnaletica turistica: quattro itinerari per scoprire la città
Next Story
Ufficiale: Emanuele Rao è un nuovo giocatore del Pisa Sporting Club

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti