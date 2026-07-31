Vertenza Dumarey, corteo da Palazzo Gambacorti alla Prefettura per dire no ai licenziamenti

Written by Redazione• 1:17 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Presenti al corteo oltre a molti lavoratori, personalità politiche ed istituzioni

PISA – Si è svolto venerdì 31 luglio il corteo a sostegno della vertenza Dumarey, partito dal Palazzo Comunale di Pisa e conclusosi davanti alla Prefettura. La mobilitazione, a cui hanno partecipato molte personalità politiche e le istituzioni, è stata organizzata per ribadire la contrarietà ai 35 licenziamenti annunciati da Dumarey nel reparto Leasing e per chiedere il rispetto degli impegni assunti nei confronti dei lavoratori.

“Siamo oggi di fronte ad una situazione inaccettabile: il licenziamento di 35 lavoratori di Steff Leasing – afferma Yari Auli Casucci, segretario della Fim CISL Pisa – Questa mobilitazione testimonia la nostra ferma condanna nei confronti del mancato rispetto, da parte della proprietà, degli accordi sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali, con la Regione Toscana e con il Governo. Ciò che accade oggi, lungi dallo scoraggiarci, ci unisce ancora di più nella battaglia che continueremo a portare avanti con determinazione nei prossimi giorni, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Chi è arrivato a Pisa con l’intento di dividerci ha ottenuto l’effetto opposto. Lo ringraziamo, perché questo grave affronto rafforza la nostra coesione e ci dà una spinta ancora maggiore per andare avanti, più uniti, più forti e più determinati che mai.”

“Non solo chiediamo di revocare la decisione di allontanare 35 persone dal proprio posto di lavoro, ma vogliamo garanzie anche per i restanti 53 e per l’intero sito, afferma Alessio Nasoni, segretario regionale FELSA CISL Perché dietro a questi numeri ci sono persone in carne ed ossa, famiglie, lavoratrici e lavoratori“.

“La presenza dei lavoratori e lavoratrici in piazza a Pisa è un segnale di solidarietà ed indica chiaramente che non arretreremo di un centimetro e continueremo a portare avanti la nostra battaglia a sostegno di chi oggi è veramente in difficoltà e sta combattendo per il mantenimento del posto di lavoro, sempre più a rischio. La CISL c’è e ci sarà sempre a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici della Dumarey colpite da questi assurdi tagli“, commenta Giorgia Bumma segretaria UST CISL Pisa.

Last modified: Luglio 31, 2026