Bientina, lavori alla rete idrica: sospensione dell’acqua mercoledì 5 agosto

Written by Redazione• 12:52 pm• Bientina

BIENTINA– Acque comunica che, per consentire alcuni lavori sulla rete idrica nel comune di Bientina, mercoledì 5 agosto, dalle 7.30 alle 16, sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua nelle vie Botra, Lendinaia, Acquisti, Zarellone e del Palazzetto.

Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato a giovedì 6 agosto, con gli stessi orari e le medesime modalità.

Per chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde di Acque 800 983 389.

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Last modified: Luglio 31, 2026