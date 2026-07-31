Nomine: Laura Roas nuova responsabile della Medicina Legale di Pisa

Written by Redazione• 12:31 pm• Pisa, Attualità

PISA– La dottoressa Laura Roas è la nuova responsabile della Medicina legale di Pisa dell’Azienda USL Toscana nord ovest. La nomina è stata formalizzata nelle scorse settimane con una specifica delibera firmata dalla direttrice generale Maria Letizia Casani. Laureata in medicina e chirurgia all’università di Pisa e successivamente specializzata in medicina legale, la dottoressa Roas ha consolidato la propria formazione accademica attraverso l’esecuzione di esami autoptici in ambito giudiziario e sopralluoghi forensi.

Il suo percorso professionale comprende inoltre un’esperienza internazionale presso l’Office of Chief Medical Examiner di New York, oltre alla partecipazione al corso di alta formazione in “Gestione del rischio clinico e miglioramento continuo della qualità e sicurezza delle cure”, organizzato dalla Scuola superiore Sant’Anna – Laboratorio Management e Sanità e dal Centro per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente della Regione Toscana. Autrice di numerose pubblicazioni su riviste nazionali dedicate alla medicina legale, Roas ha preso parte attivamente anche a numerosi congressi scientifici di rilevanza nazionale.



«Assumere la responsabilità di questa unità rappresenta per me una sfida stimolante – afferma la dottoressa Roas – la medicina legale costituisce un elemento fondamentale nel rapporto tra istituzioni sanitarie e cittadini. Sono orgogliosa di poter mettere la mia esperienza al servizio di questo territorio, lavorando in sinergia con tutto il team. Ringrazio per la fiducia accordatami e sono pronta a dedicare il mio impegno al potenziamento dei servizi della nostra unità».

Last modified: Luglio 31, 2026