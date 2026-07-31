Ufficiale: Emanuele Rao è un nuovo giocatore del Pisa Sporting Club

Written by Redazione• 1:38 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società SSC Napoli per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Rao

Attaccante esterno, classe 2006, Rao cresce nel settore giovanile della Spal e con gli estensi arriva, giovanissimo, a debuttare tra i Professionisti; in maglia biancoceleste colleziona, in due stagioni di Serie C, 67 presenze impreziosite da 6 gol e 3 assist. Nell’estate 2025 il passaggio al Napoli in prestito, al Bari; con i pugliesi mette a referto nel campionato Cadetto 35 presenze condite da 6 gol e 3 assist. Nella passata stagione arriva per lui anche la convocazione e il debutto in Nazionale Under 21 a completamento di un percorso completo nelle selezioni Azzurre giovanili.

Fonte Foto Ufficio Stampa Pisa Sc

Last modified: Luglio 31, 2026