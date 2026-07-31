Biorobotica per la salute, la Scuola Sant’Anna rafforza la cooperazione scientifica con il Kenya

Written by Redazione• 12:49 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa è tra le università selezionate dal Ministero dell’Università e della Ricerca per il programma sperimentale di mobilità internazionale destinato a rafforzare la cooperazione scientifica tra Italia e Kenya.

Il finanziamento ottenuto consentirà di ospitare ricercatrici e ricercatori kenyoti nell’infrastruttura BRIEF, Biorobotics Research and Innovation Engineering Facilities, finanziata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’obiettivo è sviluppare nuovi progetti nel campo delle tecnologie biorobotiche applicate alla salute.

Il programma, coordinato e finanziato dal Mur con uno stanziamento complessivo di 500mila euro, coinvolge 13 enti e istituzioni della ricerca italiana, sostenendo 19 progetti e 48 periodi trimestrali di mobilità. Il personale di ricerca proveniente dal Kenya potrà così svolgere attività nelle infrastrutture nazionali valorizzate attraverso il Pnrr.

L’iniziativa dà attuazione alla cooperazione scientifica prevista dal Piano Mattei per l’Africa e agli accordi bilaterali sottoscritti da Italia e Kenya nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione.

«Ringrazio la ministra Anna Maria Bernini per aver promosso un programma che valorizza le infrastrutture di ricerca del nostro Paese e favorisce la costruzione di relazioni scientifiche solide e durature», dichiara Nicola Vitiello, rettore della Scuola Sant’Anna.

«Iniziative come questa – prosegue – rafforzano l’impegno della Scuola nella cooperazione scientifica con i Paesi africani e a sostegno dello sviluppo sostenibile del continente. Ne è un esempio il progetto speciale AfricaConnect, attraverso il quale coordiniamo e valorizziamo attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico sviluppate in stretta collaborazione con i partner africani».

Il personale ospitato avrà accesso ai laboratori, alle piattaforme sperimentali e alle competenze di BRIEF. Le attività riguarderanno lo sviluppo e la sperimentazione di sensori intelligenti per la salute, tecnologie biorobotiche per l’assistenza e la riabilitazione, dispositivi per la telemedicina e applicazioni dell’intelligenza artificiale in campo biomedico.

Tra i risultati attesi figurano pubblicazioni scientifiche congiunte, possibili brevetti, iniziative pubbliche di divulgazione e nuovi progetti internazionali.

«La collaborazione con il Kenya promuoverà lo sviluppo sostenibile di tecnologie con un considerevole impatto scientifico e sociale – sottolinea Calogero Oddo, docente di Bioingegneria della Scuola Sant’Anna e responsabile scientifico dell’iniziativa –. Le infrastrutture di ricerca sono uno strumento fondamentale per mettere competenze di eccellenza al servizio della strategia del sistema Paese e favorire la mobilità internazionale di personale altamente qualificato».

Last modified: Luglio 31, 2026