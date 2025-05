Verso un futuro sostenibile: L’Europa e la sfida delle energie rinnovabili

Written by Antonio Tognoli• 2:33 pm• Attualità, Pisa

Pisa (lunedì, 12 maggio 2025) — Negli ultimi anni la maggioranza degli stati si sta evolvendo e sta proponendo sempre più alternative green alla popolazione, in modo da diminuire tutto ciò che riguarda l’uso delle fonti energetiche non rinnovabili e aumentare l’uso di quelle rinnovabili.

A tal proposito, l’Unione Europea si è imposta un obiettivo vero e proprio: raggiungere almeno la quota del 42,5% di energie rinnovabili nei consumi energetici. Agli Stati membri è stato chiesto di puntare al 45% però, meta molto più ambiziosa seppur con valore poco più alto; questo obiettivo ha come scopo quello di coprire quasi la metà dell’elettricità globale attuale mediante impianti solari, fotovoltaici ed eolici che arriveranno a raddoppiare la loro quota di produzione di energia elettrica.

Dopo che l’UE ha preso questa decisione tutti gli stati membri devono organizzarsi per raggiungere questo traguardo.

Dal punto di vista normativo e giuridico, infatti, ci sono delle nuove opportunità a favore del rinnovabile come l’autoconsumo e le comunità energetiche (CER), il DM FER 1 e 2, il DM Biometano, la Direttiva RED II e il PNRR; di conseguenza a queste norme sono state associate attività come quella del supporto alle regioni riguardante la programmazione territoriale, sono state fatte campagne per promuovere comportamenti coscienziosi, come la gestione delle FER e la vendita del biometano. Ha avuto così inizio una mobilità sostenibile integrata, la digitalizzazione dei servizi per monitoraggio performance e il PPA (Power Purchase Agreement).

Il GSE ha un ruolo fondamentale in questo settore dato che è il gestore e il certificatore di energia rinnovabile ma, con l’introduzione dell’utilizzatore finale e grazie al patrimonio informativo del Gruppo, si potrebbe fornire un nuovo servizio di “certificazione” delle strategie di acquisto o consumo di energia elettrica.

Per aziende che hanno come core business quello dell’energia rinnovabile nel totale delle sue opzioni o anche solo in parte è una possibilità di spiccare nel mercato del rinnovabile.

Per quanto riguarda nel dettaglio la nostra azienda, Elettra Servizi S.p.A., e le nostre CER, che opereranno in futuro a livello nazionale, le richieste per impianti solari e fotovoltaici sia a livelli residenziali sia industriali stanno aumentando. A partire dal singolo cittadino fino ad arrivare al grande imprenditore, tutti valutano le numerose alternative e scelgono quella più adatta in base alle loro esigenze.

Con le fonti rinnovabili e le varie possibilità che offrono possiamo dire che ognuno può trovare quello che fa al caso suo in qualsiasi momento, informandosi e scegliendo la proposta migliore.

