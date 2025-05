Pisa celebra il ritorno in Serie A: premiato il Pisa Sporting Club a Palazzo Gambacorti

Written by admin• 2:34 pm• Attualità, Attualità, Pisa, Pisa SC, Sport

PISA – È stata una mattinata di emozioni e orgoglio quella vissuta oggi, lunedì 12 maggio, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, dove si è svolta la cerimonia ufficiale di premiazione del Pisa Sporting Club, promosso in Serie A dopo 34 anni di attesa. A rendere omaggio all’impresa sportiva della squadra nerazzurra è stato il Sindaco di Pisa Michele Conti, alla presenza della Giunta comunale, dei Consiglieri e di un folto pubblico.

Ad aprire la cerimonia, l’ingresso trionfale della squadra, guidata dal capitano Antonio Caracciolo che ha portato in sala la Coppa della promozione, accolto da un lungo e caloroso applauso. Presenti il tecnico Filippo Inzaghi con tutto lo staff, il presidente Giuseppe Corrado, il direttore sportivo Davide Vaira e tutti i membri dell’organigramma societario.

Durante l’evento, ciascun componente del club ha ricevuto una medaglia commemorativa raffigurante la croce di Pisa, la Torre Pendente stilizzata in nerazzurro e la lettera “A” in rosso. Sul retro, l’incisione: “La Città ringrazia il Pisa Sporting Club”.

«Siamo onorati di aver ospitato la squadra in un luogo simbolico come la Sala delle Baleari, cuore della storia e della democrazia cittadina – ha dichiarato il sindaco Conti –. Questa promozione è un risultato storico che ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi, unito generazioni e restituito visibilità nazionale a Pisa. È il frutto di un progetto ambizioso, costruito con competenza e visione. L’Amministrazione sarà al fianco del club per valorizzare questo successo e le opportunità che potrà generare per l’intero territorio».

I protagonisti premiati

Sono stati premiati, oltre ai calciatori e al tecnico Filippo Inzaghi, i componenti dei diversi settori del club:

Area comunicazione e logistica : Francesco Cecchi, Riccardo Silvestri, Claudio Del Guerra, Alessio Fasano, Andrea Patti

: Francesco Cecchi, Riccardo Silvestri, Claudio Del Guerra, Alessio Fasano, Andrea Patti Staff sanitario : Gabriele Pignieri, Stefano Montanari, Matteo Grazzini, Guido Guidotti, Federica Parra, Andrea Moretti, Cataldo Graci

: Gabriele Pignieri, Stefano Montanari, Matteo Grazzini, Guido Guidotti, Federica Parra, Andrea Moretti, Cataldo Graci Staff tecnico : Lorenzo Ferrari, Daniele Cominotti, Luca Alimonta, Mirko Barbero, Leonardo Baldini, Maurizio Pugliesi, Miguel Veloso, Simone Baggio, Maurizio D’Angelo

: Lorenzo Ferrari, Daniele Cominotti, Luca Alimonta, Mirko Barbero, Leonardo Baldini, Maurizio Pugliesi, Miguel Veloso, Simone Baggio, Maurizio D’Angelo Dirigenza e organizzazione: Beppe Vannucchi, Bruno Sabatini, Ivan Sarra, Ferdinando Bennardo, Davide Vaira, Daniele Freggia, Giovanni Corrado, Giuseppe Corrado, Alexander Knaster

Rosa della squadra

Portieri : Leonardo Loria, Nicolas Andrade, Adrian Semper

: Leonardo Loria, Nicolas Andrade, Adrian Semper Difensori : Antonio Caracciolo (capitano), Giovanni Bonfanti, Arturo Calabresi, Simone Canestrelli, Alessio Castellini, Adrian Rus

: Antonio Caracciolo (capitano), Giovanni Bonfanti, Arturo Calabresi, Simone Canestrelli, Alessio Castellini, Adrian Rus Centrocampisti : Oliver Abildgaard, Samuele Angori, Tomas Esteves, Malthe Hojholt, Mehdi Leris, Marius Marin, Gabriele Piccinini, Leonardo Sernicola, Markus Solbakken, Christian Sussi, Idrissa Touré

: Oliver Abildgaard, Samuele Angori, Tomas Esteves, Malthe Hojholt, Mehdi Leris, Marius Marin, Gabriele Piccinini, Leonardo Sernicola, Markus Solbakken, Christian Sussi, Idrissa Touré Attaccanti: Alessandro Arena, Tommaso Ferrari, Alexander Lind, Henrik Meister, Stefano Moreo, Olimpiu Morutan, Matteo Tramoni, Emanuel Vignato

Una celebrazione che resterà nella memoria della città e che segna l’inizio di un nuovo capitolo per il calcio pisano, tornato finalmente tra i grandi del panorama nazionale.

