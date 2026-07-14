“Verso Sarajevo”, a Santa Croce sull’Arno il viaggio in bicicletta di due toscani nei Balcani

Written by Redazione• 5:03 pm• Santa Croce sull'Arno, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

SANTA CROCE SULL’ARNO – Un viaggio su due ruote che attraversa confini geografici e temporali, trasformandosi in racconto, memoria e incontro. Prosegue il ciclo “Sconfinando”, gli appuntamenti letterari promossi dall’Associazione Arturo, che giovedì 16 luglio, alle 21.30, ospiterà nella sede di corso Mazzini 127, a Santa Croce sull’Arno, la presentazione del libro “Verso Sarajevo. Due toscani in bicicletta da Trieste alla capitale bosniaca”.

Protagonista della serata sarà l’autore Fabio Masotti, che dialogherà con Cristian Pardossi, ripercorrendo le tappe di un viaggio a pedali attraverso i Balcani, terra antica in cui natura, popoli e culture si intrecciano con i segni della storia recente.

Ad arricchire l’incontro ci saranno la chitarra e la voce del musicista Gabriele Bini, che accompagnerà il racconto con note e canzoni, creando un dialogo tra musica e parole.

La serata sarà così un’occasione per entrare nell’anima profonda di un viaggio fatto di paesaggi, memoria e umanità, rivolto agli appassionati di cicloviaggi, letteratura e musica.

L’ingresso è libero.

Last modified: Luglio 14, 2026