Written by Luglio 14, 2026 7:16 pm Pisa, Politica

Piano Operativo Comunale. Vouk (Pisa al Centro): “Le accuse del PD sono smentite dai fatti. Pisa cresce con una visione sostenibile”

HomePisa, PoliticaPiano Operativo Comunale. Vouk (Pisa al Centro): “Le accuse del PD sono smentite dai fatti. Pisa cresce con una visione sostenibile”

PISA“Prima di lanciarsi in attacchi che appaiono più propagandistici che fondati, i consiglieri regionali del Partito Democratico farebbero bene a studiare le carte“. È quanto dichiara Lorenzo Vouk, vicecapogruppo di Pisa al Centro, intervenendo sulle critiche rivolte dall’opposizione comunale al nuovo Piano Operativo Comunale.

Il Piano Operativo – afferma Vouk – è il risultato di un lungo lavoro tecnico e politico che ridisegna il futuro di Pisa con una visione moderna, equilibrata e orientata alla sostenibilità. Le accuse del PD non trovano riscontro nei fatti, come ad esempio le critiche recenti sul verde urbano che non trovano riscontro nei dati ISTAT. L’Azienda USL Toscana Nord Ovest ha espresso una valutazione positiva sul documento, riconoscendone la complessiva sensibilità ambientale: un giudizio importante che conferma la serietà dell’impostazione adottata dall’Amministrazione.

Basti pensare – prosegue Vouk – all’ampliamento del Parco Europa, alla trasformazione della cassa di espansione di Cisanello nel nuovo parco di via Pungilupo o al recupero del Parco della Cittadella, che il prossimo 25 luglio sarà restituito alla città completamente riqualificato dopo l’abbandono targato PD. I nostri sono interventi concreti che migliorano la qualità della vita dei cittadini e ricuciono il tessuto urbano.

Vouk richiama poi l’eredità delle precedenti amministrazioni: “Per anni Pisa ha subito una pianificazione incapace di contrastare lo spopolamento del capoluogo e di governare uno sviluppo urbano spesso frammentato e privo di una visione complessiva. Oggi, invece, il Piano Operativo punta sulla rigenerazione urbana, sul recupero dell’esistente, sull’incremento delle aree verdi e sulla riqualificazione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di riportare Pisa sopra i 100 mila abitanti senza consumare nuovo suolo in modo indiscriminato, ma attraverso uno sviluppo ordinato, sostenibile e di qualità.

La differenza è evidente – conclude Vouk –: da una parte c’è chi continua a fare polemica, dall’altra c’è chi amministra, programma e realizza interventi concreti. I cittadini sapranno distinguere tra propaganda e risultati, come hanno già dimostrato con il voto del 2023, premiando anche la lista civica Pisa al Centro, che ha raccolto oltre l’8% dei consensi PD come certificato dall’istituto Carlo Cattaneo

Last modified: Luglio 14, 2026
Previous Story
Aeroporto Galilei. Scoperti nel 2026 oltre due milioni di euro non dichiarati
Next Story
Intitolata al Prof. Virgilio Facchini l’area verde di via San Francesco

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti