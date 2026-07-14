Piano Operativo Comunale. Vouk (Pisa al Centro): “Le accuse del PD sono smentite dai fatti. Pisa cresce con una visione sostenibile”

Written by Redazione• 7:16 pm• Pisa, Politica

PISA – “Prima di lanciarsi in attacchi che appaiono più propagandistici che fondati, i consiglieri regionali del Partito Democratico farebbero bene a studiare le carte“. È quanto dichiara Lorenzo Vouk, vicecapogruppo di Pisa al Centro, intervenendo sulle critiche rivolte dall’opposizione comunale al nuovo Piano Operativo Comunale.

“Il Piano Operativo – afferma Vouk – è il risultato di un lungo lavoro tecnico e politico che ridisegna il futuro di Pisa con una visione moderna, equilibrata e orientata alla sostenibilità. Le accuse del PD non trovano riscontro nei fatti, come ad esempio le critiche recenti sul verde urbano che non trovano riscontro nei dati ISTAT. L’Azienda USL Toscana Nord Ovest ha espresso una valutazione positiva sul documento, riconoscendone la complessiva sensibilità ambientale: un giudizio importante che conferma la serietà dell’impostazione adottata dall’Amministrazione.“

“Basti pensare – prosegue Vouk – all’ampliamento del Parco Europa, alla trasformazione della cassa di espansione di Cisanello nel nuovo parco di via Pungilupo o al recupero del Parco della Cittadella, che il prossimo 25 luglio sarà restituito alla città completamente riqualificato dopo l’abbandono targato PD. I nostri sono interventi concreti che migliorano la qualità della vita dei cittadini e ricuciono il tessuto urbano.“

Vouk richiama poi l’eredità delle precedenti amministrazioni: “Per anni Pisa ha subito una pianificazione incapace di contrastare lo spopolamento del capoluogo e di governare uno sviluppo urbano spesso frammentato e privo di una visione complessiva. Oggi, invece, il Piano Operativo punta sulla rigenerazione urbana, sul recupero dell’esistente, sull’incremento delle aree verdi e sulla riqualificazione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di riportare Pisa sopra i 100 mila abitanti senza consumare nuovo suolo in modo indiscriminato, ma attraverso uno sviluppo ordinato, sostenibile e di qualità.“

“La differenza è evidente – conclude Vouk –: da una parte c’è chi continua a fare polemica, dall’altra c’è chi amministra, programma e realizza interventi concreti. I cittadini sapranno distinguere tra propaganda e risultati, come hanno già dimostrato con il voto del 2023, premiando anche la lista civica Pisa al Centro, che ha raccolto oltre l’8% dei consensi PD come certificato dall’istituto Carlo Cattaneo“

Last modified: Luglio 14, 2026