Buoni scuola 2026/2027, in Valdera domande dal 15 al 29 luglio per le scuole dell’infanzia paritarie

Written by Redazione• 4:48 pm• Pontedera, Attualità

L’Unione Valdera ha approvato l’avviso per l’erogazione dei buoni scuola regionali destinati alle famiglie con bambini e bambine residenti in uno dei Comuni dell’Unione e iscritti, nell’anno scolastico 2026/2027, a una scuola dell’infanzia paritaria privata del territorio.

Il contributo è finalizzato all’abbattimento delle rette di frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie per la fascia 3-6 anni e potrà essere richiesto dalle famiglie con ISEE minorenni non superiore a 30mila euro, in corso di validità e correttamente attestato, senza difformità o omissioni.

Le scuole interessate sono “La fabbrica dei Sogni” a Bientina; “L. Coccapani”, “In memoria dei caduti in guerra” e “Baby Birba” a Calcinaia; “S. Cuore” a Capannoli; “E. Fairman” e “S. Lucia” a Casciana Terme Lari; “Divino Amore” e “Papertottolo” a Pontedera.

Il beneficio potrà essere richiesto da uno solo dei genitori o tutori e riguarderà le mensilità comprese tra novembre 2026 e giugno 2027.

La domanda per l’assegnazione del Buono scuola regionale potrà essere presentata dal 15 al 29 luglio, esclusivamente online, attraverso la piattaforma E-CIVIS, accessibile dal link indicato nella sezione news del sito dell’Unione Valdera, all’indirizzo www.unione.valdera.pi.it. Per accedere sarà necessario utilizzare SPID, CNS o CIE.

Sul territorio sono inoltre attivi i Punti Digitali Facili, ai quali i cittadini potranno rivolgersi per ricevere supporto nella compilazione e presentazione della domanda, previo appuntamento.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli Uffici Scuola dei Comuni della Valdera oppure scrivere all’Unione Valdera all’indirizzo educativi@unione.valdera.pi.it.

Last modified: Luglio 14, 2026